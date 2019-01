Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno protagonista a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019

Dopo lo straordinario successo a Roma per il Capodanno al Circo Massimo, proseguono le soddisfazioni per la Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno che sarà tra i protagonisti della Cerimonia Inaugurale di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

Alla presenza del Presidente della Repubblica, delle più alte cariche dello Stato Italiano e dei rappresentanti delle Istituzioni Europee, sabato 19 gennaio 2019 a Matera si svolgerà la cerimonia con il coinvolgimento di artisti locali, italiani ed europei.

La presentazione della cerimonia è avvenuta ieri durante una conferenza stampa presso il Comune di Matera in cui sono stati presentati i momenti più importanti della giornata del 19 gennaio. Alla conferenza hanno preso parte il Sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, il Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, Salvatore Adduce, il Direttore generale Paolo Verri, il Capo di Gabinetto della Prefettura Rosa Correale, Antonio Di Sanza in rappresentanza del Presidente della Regione, il Presidente della Provincia di Matera, Pietro Marrese e in rappresentanza della Questura, Marisa Contuzzi.

La Compagnia dei Folli è stata scelta dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 per realizzare in Piazza Duomo lo spettacolo “La luna bianca” in cui una ballerina volerà e danzerà sui tetti di Matera legata ad un grande pallone gonfiato ad elio.

La Cerimonia d’inaugurazione per Matera Capitale Europea della Cultura 2019 si svolgerà in 5 spazi che rappresentano i temi scelti dal comitato: OPEN SOUNDS, OPEN LIGHTS, OPEN CITY, OPEN SHOW, OPEN FUTUR.

Dalle 16:30, con OPEN LIGHTS, la cerimonia si svolgerà fra il Sasso Barisano, il Sasso Caveoso e piazza Duomo. Al calare del sole il Sasso Barisano, come una meteora, si illuminerà di migliaia di lumini grazie al progetto “Matera Cielo Stellato”. Da piazza Duomo risuoneranno le voci di due cori polifonici materani che accompagneranno le evoluzioni acrobatiche della Compagnia dei Folli mentre nel Sasso Caveoso le installazioni tecnologiche di Lumen/Social Light faranno da contrappunto.

Una vera e propria installazione di luce farà da contorno alla danzatrice ascolana che volerà sopra i sassi di Matera legata ad un enorme pallone bianco.

La cerimonia andrà in diretta e nella giornata del 18 gennaio si svolgerà la conferenza stampa congiunta con la Rai per annunciare il programma e il cast artistico dello spettacolo che sarà trasmesso in diretta e sarà condotto da Gigi Proietti, che proprio a Matera iniziò la sua carriere nel 1964.

Gli artisti ed i tecnici della Compagnia dei Folli saranno a Matera già da giovedì 17 gennaio per le prove e l’organizzazione generale della performance. Lo spettacolo si svolgerà durante la diretta Rai che racconterà i vari momenti della giornata che darà inizio ad un anno di manifestazioni, spettacoli ed incontri che metteranno al centro dell’Europa la città di Matera e l’Italia intera.





© Riproduzione riservata