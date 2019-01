Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 11 Gennaio

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo generalmente instabile sia al mattino che al pomeriggio con rovesci sparsi anche a carattere nevoso oltre i 200 metri; situazione più stabile nel corso della serata. Temperature comprese tra +0°C e +4°C.

Marche

Tempo instabile nel corso della giornata con precipitazioni sparse, anche a carattere nevoso sui settori interni fin verso i 200 metri; fenomeni in esaurimento nel corso delle ore serali quando il tempo tornerà ad essere stabile su tutto il territorio.

Nazionale

Giornata all'insegna della generale stabilità sulle regioni settentrionali anche se con molte nubi anche compatte alternate a qualche schiarita sia nelle ore diurne che in quelle serali. Possibili nevicate sull'Alto Adige fino al fondovalle. Tempo instabile soprattutto sul versante Adriatico al Centro Italia, con piogge localmente intense e neve sugli Appennini in calo fino anche a 100-200 metri in possibile sconfinamento verso il Tirreno. Asciutto sulle altre zone con nuvolosità irregolare. Condizioni di generale instabilità al mattino e al pomeriggio al Sud, con piogge, acquazzoni e neve sulle zone interne fino a 400-800 metri. Fenomeni in progressivo esaurimento dalla serata con le ultime precipitazioni specie su Molise, Puglia e Sicilia.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





