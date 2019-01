Padova: presentati i rinforzi per la difesa Andelkovic e Cherubin, entrambi ex Ascoli

Il Padova ha presentato oggi due rinforzi per la difesa, Nicolò Cherubin e Sinisa Andelkovic. Entrambi hanno vestito in annate diverse la maglia dell'Ascoli: per il 32enne veneto 10 presenze nel girone di ritorno dello scorso torneo cadetto, per il 33enne sloveno invece 23 presenze con il Picchio nel campionato di Serie B 2011/2012. Ecco le loro prime dichiarazioni in conferenza stampa accompagnati dal direttore generale biancoscudato Giorgio Zamuner.









© Riproduzione riservata