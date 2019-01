Coppa Italia, highlights Lazio-Novara 4-1. In tribuna Pulcinelli, in campo tre ex Ascoli

Le immagini salienti della vittoria della Lazio contro il Novara negli ottavi di finale della Coppa Italia 2018/2019. Nelle file del club piemontese in campo due ex calciatori dell'Ascoli, Davide Cinaglia e Daniele Buzzegoli, oltre all'allenatore William Viali che ha vestito la maglia del Picchio nella stagione 1996/1997. In tribuna allo stadio "Olimpico" il patron bianconero Massimo Pulcinelli. (CLICCA QUI PER SUE DICHIARAZIONI)

TABELLINO



LAZIO-NOVARA 4-1

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic (32' st Pedro Neto), Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (18' st Berisha), Lukaku (17' st Durmisi); Immobile, Caicedo. A disposizione: Guerrieri, Murgia, Parolo, Silva, Proto, Badelj, Patric, Lulic. Allenatore: Inzaghi

NOVARA (4-3-1-2): Benedettini; Cinaglia, Chiosa, Bove, Visconti; Sciaudone, Ronaldo (13' st Buzzegoli), Nardi; Schiavi (28' st Mallamo); Manconi (13' st Cattaneo), Eusepi. A disposizione: Sbraga, Stroppa, Kyeremateng, Di Gregorio, Migliavacca, Fonseca, Drago, Cordea. Allenatore: Viali

Arbitro: Abbattista di Molfetta

Reti: 12' pt Luis Alberto (L), 20', 35' pt Immobile (L), 45+3' pt Milinkovic-Savic (L), rig. 4' st Eusepi (N)

Note: Immobile ha sbagliato un rigore (parato) al 20' pt. Ammoniti: Recupero: 3' e 3'. Calci d'angolo: 6-0 per la Lazio





