Eccellenza Marche: Monticelli-Portorecanati 1-1, aggiornamenti live

Monticelli e Portorecanati si sfidano al Comunale "Monterocco" di Ascoli Piceno nel contesto della 18esima giornata del campionato di Eccellenza Marche, prima del girone di ritorno. Calcio d'inizio alle ore 14:30.

TABELLINO

MONTICELLI-PORTORECANATI 0-0

MONTICELLI: F. Capriotti, Aliffi, Vespa, Tazi, Tonno, Mancini, A. Bruni, Nicolai, Gibellieri, M. Capriotti. A disposizione: Pantaloni, Mariotti, Evans, Pompei, Bande, Giantomassi, Ilari, R. Bruni. Setola. Allenatore: De Vico

PORTORECANATI: Iglio, Ficola, Gasparini, Malaccari, P. Garcia, Gagliardini, Leonardi, Ballarini, Pennacchioni, M. Garcia, Mascolo. A disposizione: Cingolani, Angelici, Mandolini, Patrignani, Mariani, Guercio, Ascani, Ismali. Allenatore: Possanzini

Arbitro: Forconi della sezione di Roma 2

Reti: 17' rig. Gibellieri, 42' Pennacchioni

CRONACA GARA

PRIMO TEMPO

0- Monticelli in casa biancazzurra schierato in campo con un modulo 4-3-3. Portorecanati in completo arancio con uno schieramento 4-2-3-1 con Pennacchioni punta centrale. Bel pomeriggio di sole a Monterocco, discreta affluenza di pubblico

2- Monticelli inizialmente con Capriotti punta centrale, Gibellieri alla sua sinistra e Bruni alla sua destra

5- Bella iniziativa sulla sinistra di Tazi che al momento del cross viene chiuso con decisione da Ficola

10- Gara finora equilibrata e senza squilli con una leggera supremazia degli ospiti

11- Leonardi sfonda sulla destra, assist in area per Martin Garcia che da buona posizione si fa rimpallare il destro da Tonno

12- Sinistro interessante di Gagliardini dai 25 metri che non finisce troppo distante dal palo

15- Tocco smarcante di Martin Garcia per l'inserimento di Mascolo che non controlla bene il pallone e poi spara alto

16- Calcio di rigore per il Monticelli, netto il fallo di Ficola su Gibellieri

17- GOL Monticelli con Gibellieri, che dagli undici metri spiazza Iglio. Secondo centro consecutivo per il 23enne attaccante ascolano

20- Corner di Pablo Garcia, stacca bene Ficola ma di testa non trova lo specchio della porta

23- Gibellieri si libera bene per il tiro al limite ma poi si vede rimpallare la conclusione da Leonardi. Molto attivo il numero 9 biancazzurro

27- Contatto molto dubbio in area ospite tra Leonardi e Gibellieri, stavolta lascia correre l'arbitro Forconi

28- Portorecanati pericoloso con un destro a giro di Mascolo che sfiora il palo. Mani nei capelli per il numero 11 in maglia arancione

30- Il Monticelli tiene bene il camo dopo il vantaggio, la squadra di Possanzini prova ad abbozzare una reazione ma per il momento la difesa ascolana tiene botta

33- Altro inserimento in area di Mascolo che sul più bello viene contrastato da Mancini, presa facile per Capriotti

35- Grande chance per il Portorecanati: Ballarini sfonda sulla destra, prima conclusione respinta da Capriotti, pallone che arriva a Leonardi che a porta vuota calcia a colpo sicuro ma trova il miracoloso salvataggio sulla linea di Manca

36- Colpo di testa di Tonno su punizione dalla sinistra, presa sicura di Iglio

38- Assist pregevole di Gibellieri per Bruni che viene fermato in posizione di offside in area piccola

42- GOL del Portorecanati con Pennacchioni, che con un piatto mancino all'altezza del dischetto batte Capriotti sfruttando al meglio un assist basso dalla destra di Leonardi

44- Bella giocata in area di Pennacchioni, conclusione da posizione laterale respinta sul primo palo da Francesco Capriotti

45- Due minuti di recupero

47- Finisce il primo tempo con il punteggio di 1-1, risultato giusto con il Monticelli che ha tenuto bene il campo ma con gli ospiti che hanno saputo reagire al gol ascolano siglato dagli undici metri da Gibellieri

SECONDO TEMPO

© Riproduzione riservata