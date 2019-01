Giovanili Ascoli, la Primavera attende il Perugia. Tre successi per Under 17, 16 e Berretti

E’ in attesa della prima partita dell’anno (il 2018 si era chiuso con uno straordinario terzo posto a 19 punti, frutto di ben sei vittorie e un solo pareggio) la Primavera di mister Di Mascio che aspetta il Perugia per la gara in programma il prossimo 19 Gennaio in casa. Un match importantissimo che segue la notizia della partecipazione dei baby bianconeri al Torneo di Viareggio 2018.

CLASSIFICA GIRONE B

Lazio 23

Pescara 22

Ascoli 19

Lecce 19

Livorno 17

Frosinone 15

Benevento 13

Crotone 11

Perugia 9

Foggia 6

Cosenza 1

Successo per gli Under 17 di mister Cerasi che superano, in terra pugliese, il Foggia con il risultato di 1-3. Gara scorbutica ma ben amministrata dall’Ascoli che gioca dei sublimi venti minuti di primo tempo andando in goal due volte, prima con Mancini e poi con Cifani. Il rigore trasformato da Fucci illude il Foggia che nel secondo tempo subisce il tris firmato da Melchionna.

GLI ALTRI RISULTATI, GIRONE C

Cosenza vs Pescara: 2-1

Napoli vs Lecce: 2-0

Benevento vs Perugia: 3-2

Frosinone vs Roma: 2-3

Crotone vs Salernitana: 2-1

CLASSIFICA GIRONE C

Roma 36

Napoli 33

Benevento 23

Ascoli 20

Palermo 18

Perugia 16

Frosinone 15

Pescara 14

Crotone 14

Cosenza 14

Salernitana 12

Foggia 10

Lecce 9





Vittoria anche per gli Under 16 di mister Lauro che abbattono il Foggia fra le mura amiche per 3-1. Il match non era cominciato con il piede giusto per i baby bianconeri che dopo un quarto d’ora si sono ritrovati sotto a causa della rete di Borgia. Intorno alla mezz’ora però è arrivato il pareggio di Pozzessere che ha così spianato la strada a un secondo tempo da manuale dei marchigiani e alla sua personale tripletta grazie ad altre due reti messe a segno al 16’ e al 18’ minuto del secondo tempo.

GLI ALTRI RISULTATI, GIRONE C

Lecce vs Napoli: 1-3

Roma vs Benevento: 7-1

Pescara vs Palermo: 0-3

Salernitana vs Crotone: 2-1

Perugia vs Frosinone: 1-2

CLASSIFICA GIRONE C

Benevento 34

Roma 32

Napoli 26

Frosinone 25

Ascoli 21

Palermo 20

Salernitana 17

Crotone 16

Cosenza 14

Pescara 12

Foggia 9

Lecce 7

Perugia 5





2019 iniziato con il botto per la Berretti di mister Naccarella che espugna il campo della Cavese con un perentorio 4-1. Gara a senso unico e vittoria dei bianconeri mai in discussione, infatti i marchigiani sono andati in vantaggio già al primo minuto di gioco grazie alla marcatura di Mattei, ed è esclusivamente merito dell’estremo difensore Bisogno se la Cavese ha chiuso la prima frazione di gioco sotto solo di una rete. Nel secondo tempo i padroni di casa riescono addirittura a pareggiare con Nicodemo all’avvio, ma l’Ascoli non accusa il colpo e realizza i goal non siglati nel primo tempo. Al 35’ minuto ci pensa Rossi a riportare in vantaggio i baby bianconeri che, nei minuti di recupero, arrotondano il punteggio con le reti di Lenoci e Intinacelli.

GLI ALTRI RISULTATI, GIRONE D

Ternana vs Viterbese: 0-3

Rieti vs Casertana: 0-1

Paganese vs Fermana: 3-1

CLASSIFICA GIRONE D

Ascoli 25

Ternana 24

Viterbese 24

Paganese 24

Teramo 17

Cavese 16

Potenza 13

Casertana 12

Sambenedettese 11

Rieti 9

Fermana 6

Juve Stabia 6

