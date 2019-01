Tennis, Travaglia da Melbourne: “Vittoria con Andreozzi mi dà fiducia. Sono stato aggressivo nonostante i 37 gradi”

C'è tanta soddisfazione nelle parole dall'Australia di Stefano Travaglia dopo la bellissima vittoria per 6-7, 6-2, 6-3, 6-2 contro l'argentino Guido Andreozzi (77° giocatore al mondo) che gli ha spalancato le porte del secondo turno del primo torneo del Grande Slam della stagione, l'Australian Open. Il 27enne tennista ascolano ha così ottenuto il secondo successo in assoluto in un Major dopo aver sconfitto Fabio Fognini nel primo turno degli Us Open del 2017. Ora nel secondo turno "Steto" affronterà la testa di serie numero 19 del torneo, il 26enne georgiano Nikoloz Basilashvili (20° giocatore del ranking Atp), che nel match d'esordio ha superato per 6-4, 4-6, 7-6, 6-3 lo statunitense Christopher Eubanks.

"Quella con Andreozzi è stata una partita iniziata in salita perché sono andato subito sotto di un break e di un set - ha dichiarato da Melbourne Travaglia in esclusiva per Picenotime.it -. Dal secondo set lui è rimasto costante ma io sono salito e ho sempre fatto un gioco aggressivo mettendolo il più delle volte in difficoltà. Non è stato assolutamente facile considerando i 37 gradi percepiti. Una partita che mi dà fiducia e mi fa essere positivo per il match di mercoledì contro il georgiano Basilashvili".





