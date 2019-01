Teatro PalaFolli, torna Ascolinscena con un omaggio a Shakespeare

Sabato 19 gennaio 2019 alle ore 21:00 torna al Teatro PalaFolli di Ascoli Piceno la Rassegna Ascolinscena che per la sua XII edizione sta registrando grande successo. Per il terzo appuntamento in cartellone, Ascolinscena ospiterà la Compagnia Ronzinante Teatro di Merate, in provincia di Lecco, con “Un due tre… Shakespeare”.



Lo spettacolo è una parodia di tutte le opere di William Shakespeare che vengono messe in scena, in forma ridotta, da tre attori. Nel primo atto si assisterà a Romeo e Giulietta, Tito Andronico, Otello, Giulio Cesare, Antonio e Cleopatra e Macbeth.

Il secondo atto sarà dedicato esclusivamente al capolavoro di Shakespeare: Amleto. Il pubblico verrà coinvolto attivamente dovendo interpretare alcuni personaggi.

In questo spettacolo comico ed esilarante che, in modo assolutamente unico, celebra l'opera del più grande drammaturgo di tutti i tempi, la quarta parete non esiste e gli attori parlano e interagiscono con il pubblico per tutta la durata della rappresentazione. I tre attori si presentano con i propri nomi e dichiarano apertamente di voler affrontare la sfida della messa in scena di tutte le opere di Shakespeare. Fin da subito però appare evidente la totale distanza dai canoni del teatro elisabettiano: anzi i personaggi vengono stravolti e spesso pare di assistere ad uno spettacolo giullaresco, ad una parodia dissacrante o addirittura ad un cartone animato giapponese. Gli stessi attori danno l'impressione di trovarsi lì per caso e di non essere per nulla organizzati su come portare a termine l'impresa. Sta di fatto, però, che alla chiusura del sipario i tre saranno riusciti a regalare agli spettatori l'opera completa del grande William Shakespeare.

“Un due tre… Shakespeare” ha ricevuto fino ad oggi diversi riconoscimenti tra cui il Premio come Miglior Spettacolo e Miglior Attore protagonista al Festival Nazionale di Teatro Comico "Bombetta d'Oro" svoltosi ad Altamura (BA), premio speciale della critica alla Rassegna UILT Lombardia e, nel 2010, premio speciale della critica alla rassegna "Il Mascherone" organizzata dalla UILT di Bolzano e il Premio come Miglior Spettacolo al Festival Nazionale "XS" di Salerno nel 2011. E’ una delle produzioni più longeve della Compagnia Ronzinante Teatro avendo registrato più di 103 repliche.

Sul palco del PalaFolli di Ascoli Piceno saliranno gli attori Antonio Takhim, Lorenzo Corengia ed Emiliano Zatelli coordinati dalla regia di Giuliano Gariboldi. Assistenti tecnici: Claudio Minotti, Fabio Pozzoli, Antonio Takhim

La Rassegna Ascolinscena ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Ascoli Piceno ed è sostenuta da FITA GAT MARCHE e UILT. Tra gli sponsor privati si ringraziano la Fainplast Compounds srl, da sempre vicina ad iniziative culturali e sportive, e il Supermercato Tigre di Villa Pigna che ha studiato vantaggiosi sconti per tutti gli abbonati di Ascolinscena.

Dopo lo spettacolo, l’Azienda Agricola Biologica TAVIO offrirà una degustazione di vino accompagnata da stuzzichini del Supermercato Tigre di Villa Pigna. La biglietteria del PalaFolli è aperta tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle 9:30 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 15:30 alle 19:00. E’ possibile avere informazioni allo 0736-35 22 11 o inviando una mail info@palafolli.it. Inizio spettacolo ore 21:00 – Ingresso € 10,00