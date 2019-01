Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 17 Gennaio

Ascoli

Sole prevalente al mattino mentre al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare ma sempre senza fenomeni. Tempo stabile anche in serata e in nottata ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +3°C e +13°C.

Marche

Condizioni di generale stabilità nelle ore diurne sia sulle coste che sulle zone interne con nubi sparse a tratti compatte alternate ad ampi spazi di sereno. Nuvolosità in aumento in serata e in nottata con possibili fenomeni in sconfinamento dall'Umbria.

Nazionale

Piogge e pioviggini sparse al Nord con possibili nevicate sia sulle Alpi, in calo fino a 700-800 metri, che sugli Appennini, fino a 1100-1200 metri. Possibili temporali specie sulla Liguria di Levante, migliora dalla notte iniziando da Ovest. Tempo instabile sulle regioni centrali e soprattutto sul versante tirrenico, con possibili piogge e acquazzoni sia nelle ore diurne che in quelle serali. Più asciutto sull'Adriatico con ampie schiarite e qualche nube in più nella seconda parte della giornata. Sole prevalente al mattino al Sud Italia salvo qualche pioggia sulla Sicilia, mentre dal pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare su tutti i settori con possibili precipitazioni specie sulle coste tirreniche, più asciutto altrove.

Temperature in aumento salvo una lieve flessione delle massime al Centro Nord.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata