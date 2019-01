Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 23 Gennaio

Ascoli Piceno

Piogge sparse in mattinata con locali nevicate oltre 300 metri di quota; nuvoloso al pomeriggio, ma con tempo stabile. Deboli piogge nel corso della serata. Temperature comprese tra +1°C e +7°C.

Marche

Nevicate sparse a partire dalla mattina poi fino alle ore serali su tutto il territorio fino in pianura, tempo più stabile lungo la costa meridionale.

Nazionale

Giornata dal tempo tipicamente invernale al nord Italia con la neve fino in pianura su Emilia Romagna, Piemonte, bassa Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Possibilità di pioggia mista a neve anche in Liguria e durante le ore più calde della giornata lungo le coste adriatiche. Maltempo di stampo invernale sulle regioni centrali con piogge e nevicate fino in pianura o fondovalle tra Toscana, Umbria e Marche, fino a 300-700 metri sul Lazio e Abruzzo. Fenomeni più intensi durante il pomeriggio e serata. Tempo instabile anche al sud Italia, specie durante la seconda parte della giornata sulla Sardegna, Sicilia e Campania con neve a quote medie sui monti. Dalla serata e nottata attenzione al maltempo in Sardegna con neve in calo fino a 300-500 metri di quota.

Temperature in ulteriore calo specie nei valori minimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata