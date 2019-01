Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 25 Gennaio

Ascoli Piceno

Tempo generalmente instabile con piogge diffuse per l’intera giornata, neve oltre i 400 metri; instabilità attesa anche per la serata con deboli piogge e fiocchi fino a 200 metri. Temperature comprese tra +2°C e +5°C.

Marche

Tempo generalmente instabile con deboli piogge lungo la costa centro meridionale, locali nevicate sui settori interni fino a 300-400 metri; fenomeni attesi anche nel corso della serata con quota neve fino a 200 metri, precipitazioni sparse sulla costa meridionale.

Nazionale

Giornata all'insegna del bel tempo su tutte le regioni settentrionali con sole prevalente al mattino e al pomeriggio. Qualche nube in più in serata e nottata ma senza fenomeni associati. Attenzione alle gelate al primo mattino e in nottata sulla pianura Padana e nelle valli. Tempo instabile tra Marche e Abruzzo, asciutto sul resto del Centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Prevista neve tra Marche e Abruzzo fin dal mattino al di sopra dei 100-300 metri nelle Marche, 200-400 metri in Abruzzo. Giornata all'insegna del maltempo sulle regioni meridionali, piogge, temporali e nevicate su tutte le regioni eccetto in Sardegna dove avremo ampie schiarite. Neve prevista in Molise oltre i 400 metri di a quota, oltre 400-700 metri in Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, oltre 800-1000 metri in Sicilia.

Temperature stazionarie o in lieve calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.





