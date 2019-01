Ascoli Calcio, momenti decisivi per definire il futuro di Carpani in prestito in Serie C

Giornate decisive per definire il futuro immediato di Gianluca Carpani, il giocatore con la più lunga militanza in bianconero nella rosa attuale dell'Ascoli.

Il 25enne centrocampista, che la scorsa primavera ha rinnovato il suo contratto con il Picchio fino al 30 Giugno 2020 con opzione per un'ulteriore stagione, ha bisogno di tornare a giocare con continuità dopo non essere mai sceso in campo nel girone d'andata, eccezion fatta per due presenze con la Primavera di Cetteo Di Mascio il 6 Ottobre con il Foggia ed il 20 Ottobre contro la Lazio.

La scorsa settimana si era aperta la possibilità di un trasferimento alla Robur Siena del ds Giovanni Dolci e di mister Michele Mignani, ma poi la mancata uscita del centrocampista Danilo Bulevardi ha fatto arenare la trattativa. Al momento sono tre le squadre in Serie C interessate al mediano ascolano: Sudtirol, Casertana e Rieti, con quest'ultima in leggero vantaggio.

Già domani potrebbe essere una giornata decisiva per definire il suo trasferimento in prestito secco fino al termine della stagione, con il ragazzo (assistito da Franco Micco) voglioso di tornare a mettere in mostra le sue qualità in gare ufficiali dopo che lo scorso 17 Marzo, nel corso del match interno contro la Ternana, si era procurato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.





