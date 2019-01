Ascoli Calcio, accordi raggiunti con l'Empoli per lo scambio di portieri Perucchini-Fulignati

E' stata trovata oggi la quadratura del cerchio tra Ascoli ed Empoli per un importante scambio di portieri. I due club e gli agenti dei rispettivi calciatori hanno raggiunto gli accordi per l'arrivo alla corte di Vincenzo Vivarini del 24enne Andrea Fulignati (mai impiegato in questa prima parte di stagione in Toscana dopo aver collezionato 37 presenze con il Cesena nello scorso torneo cadetto), percorso inverso per il 27enne Filippo Perucchini, pronto a passare alla corte del tecnico ascolano Beppe Iachini come terzo estremo difensore alle spalle di Ivan Provedel e Bartolomiej Dragowski dopo aver collezionato 13 presenze (con 16 gol al passivo) nella prima parte di stagione con la maglia bianconera. Entrambe le operazioni sono state impostate a titolo definitivo. L'ufficialità delle due trattative non è attesa però in giornata. Per Fulignati le parti hanno trovato un accordo di massima per un contratto con scadenza il 30 Giugno 2021.





