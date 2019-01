Ascoli Calcio, ufficiali l'arrivo di Fulignati fino al 30 Giugno 2021 e l'addio di Perucchini

Si concretizza il terzo movimento in entrata dell'Ascoli nella sessione invernale di calciomercato. Arriva a titolo definitivo dall'Empoli il 24enne portiere Andrea Fulignati, che oggi ha seguito il match con il Perugia dalla tribuna dello stadio "Del Duca". Percorso inverso per il 27enne Filippo Perucchini, che passa a titolo definitivo al club toscano allenato da Beppe Iachini.

Ecco il comunicato pubblicato sul sito del club bianconero: "L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Empoli per il trasferimento a titolo definitivo all'Ascoli del portiere Andrea Fulignati, che ha sottoscritto col club bianconero un contratto fino al 30 giugno 2021 con opzione per un ulteriore anno. Nato ad Empoli il 31 ottobre 1994, Fulignati è cresciuto nel settore giovanile della sua città; nella s.s. 2011/12 approda in Serie D alla Sestese prima di trasferirsi alla Primavera del Palermo per poi divenire il terzo portiere della prima squadra rosanero, con cui debutterà in massima serie dopo la parentesi in B con il Trapani. Proprio col Palermo colleziona 9 presenze in massima serie nella s.s. 2016/17; l'anno successivo si trasferisce al Cesena in Serie B (36 le presenze) dando il suo contributo alla salvezza. Dopo il fallimento della squadra romagnola, da svincolato viene acquisito dall'Empoli, squadra con cui firma un triennale. Ed è proprio via Toscana che approda all'Ascoli di Mister Vivarini. A Fulignati il caloroso benvenuto della Società bianconera.

L'Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento a titolo definitivo del portiere Filippo Perucchini all'Empoli. Al calciatore, che saluta Ascoli dopo sei mesi, l'in bocca al lupo del Club per un futuro ricco di soddisfazioni".

Ecco il comunicato ufficiale sul sito dell'Empoli Calcio: "L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Ascoli Calcio 1898 FC SpA per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Andrea Fulignati.

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Ascoli Calcio 1898 FC SpA per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive di Filippo Perucchini. Filippo Perucchini è un portiere italiano nato a Bergamo il 6 ottobre 1991. Cresciuto nel settore giovanile dell’Albinoleffe, e poi passato al Milan, dove ha vinto lo scudetto Allievi e la Coppa Italia Primavera. La società rossonera lo cede in prestito prima al Fano, poi al Lecco, al Como e al Chieti fino al passaggio, nel 2013, al Lecce. Resta una stagione in Salento, passa poi al Varese, per poi tornare nuovamente ai giallorossi. Nel giugno del 2016 firma con il Bologna, che lo presta al Benevento; per poi tornare, ancora una volta al Lecce, dove conquista la promozione in B. Quest’estate passa all’Ascoli, dove in questa prima parte di stagione ha giocato 13 partite".





