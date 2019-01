Ascoli Calcio, Carpani pronto a trasferirsi in prestito secco al Rieti di Capuano

Gianluca Carpani si prepara a svestire momentaneamente la maglia dell'Ascoli. Nella giornata odierna è stato infatti raggiunto l'accordo con il Rieti per il trasferimento in prestito secco fino al termine della stagione del 25enne centrocampista, in bianconero dall'estate 2013 con un totale di 122 presenze e 12 gol. Domani mattina Carpani, che ha un contratto con il Picchio fino al 30 Giugno 2020 più opzione per un'ulteriore stagione, è pronto a dirigersi nella città laziale per mettere tutto nero su bianco ed aggregarsi alla squadra guidata da mister Ezio Capuano.

Carpani non gioca gare ufficiali di campionato dal 17 Marzo 2018, quando nel corso del match interno contro la Ternana si procurò la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dopo un'estate passata a lavorare sodo per recuperare dal brutto infortunio, non ha avuto però mai modo di trovare spazio nell'undici di Vincenzo Vivarini, scendendo in campo solamente in due occasioni con la Primavera di Cetteo Di Mascio il 6 Ottobre con il Foggia ed il 20 Ottobre contro la Lazio.

In questa finestra invernale di calciomercato invernale sono diverse le squadre che hanno mostrato interesse per il centrocampista ascolano. In B si sono registrati sondaggi di Carpi e Padova, squadre che poi hanno deciso di virare su giocatori più pronti fisicamente e con più minuti sulle gambe negli ultimi mesi. In Serie C non sono mancate le offerte, in primis quella del Siena del ds Giovanni Dolci e di mister Michele Mignani, ma poi la mancata uscita del centrocampista Danilo Bulevardi ha fatto arenare la trattativa. Si sono fatte vive con l'agente del calciatore, Franco Micco, anche Sudtirol, Casertana, Potenza e negli ultimi giorni il Novara, con i piemontesi però ancora bloccati sul fronte esuberi e con una lista over attualmente piena (si sarebbero dovute attendere nel caso le ultime ore di calciomercato). Alla fine ha avuto la meglio la tenacia dell'allenatore del Rieti Ezio Capuano, che ha insistito tantissimo per averlo in squadra e ritagliargli un ruolo di protagonista in mezzo al campo nel suo 3-5-2.





© Riproduzione riservata