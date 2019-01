Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 31 Gennaio

Ascoli Piceno

Condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata ad ampie schiarite nel corso delle ore diurne; addensamenti più compatti nel corso delle ore serali, ma senza fenomeni di rilievo. . Temperature comprese tra +1°C e +10°C.

Marche

Tempo generalmente stabile con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio al mattino, prima di un generale aumento della nuvolosità nel pomeriggio sui settori settentrionali, ma senza fenomeni di rilievo. Nubi anche compatte in serata specie sui settori interni, ma sempre con tempo asciutto.

Nazionale

Tempo in progressivo peggioramento al Nord con le prime precipitazioni attese tra Piemonte e Liguria nelle ore diurne. In serata e in nottata i fenomeni si estenderanno sulle restanti regioni con possibili nevicate fino in pianura sui settori centro occidentali. Piogge e pioviggini sparse al Centro Italia ad iniziare dal versante tirrenico, con le prime precipitazioni attese già al mattino. Fenomeni in intensificazione al pomeriggio con neve sui rilievi ma a quote medie, più asciutto solo sull'Adriatico. Locali fenomeni al mattino sulle regioni meridionali specie sulla Calabria e sulle Isole Maggiori, anche intensi sulla Sardegna. Al pomeriggio migliora sulla Sicilia e sulla Calabria ma peggiora con piogge sparse sulle altre zone, più asciutto solo sui settori adriatici.

Temperature stabili o in calo nei valori minimi, massime invece in aumento.





