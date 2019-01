Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 1° Febbraio

Ascoli Piceno



Tempo generalmente stabile con cieli irregolarmente nuvolosi nel corso della mattinata; nubi più compatte al pomeriggio come anche in serata, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +7°C e +14°C.

Marche

Deboli piogge nel corso della giornata e delle ore serali lungo il settore appenninico e sulla costa settentrionale, nuvolosità irregolari sui restanti settori, ma con tempo asciutto.

Nazionale

Maltempo al nord Italia con piogge e temporali anche intensi in Liguria e neve in pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. Precipitazioni più intense dal pomeriggio con neve abbondante sulle Alpi fino a quote basse, forti piogge altrove. Giornata perturbata anche al centro Italia con cieli nuvolosi fin dal mattino e piogge associate specialmente sulla Toscana, Lazio e Umbria. Intensificazione dei fenomeni in serata e nottata. Tempo instabile al mattino sulla Sardegna, Campania e Basilicata con piogge diffuse, più asciutto sulle altre regioni. Condizioni meteo invariate per il resto della giornata con tempo instabile in Campania e Sardegna, più asciutto altrove con locali schiarite del cielo.

Temperature in sensibile aumento su tutte le regioni eccetto al nord-ovest Italia.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata