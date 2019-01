Diocesi Ascoli: le iniziative per la 41esima Giornata Nazionale per la Vita

La meraviglia prenatale e quel rapporto speciale e unico che, fin dal concepimento, si crea tra la mamma e il concepito e l'ambiente circostante. Di questo si parlerà, in termini scientifici, nel corso del convegno organizzato dalla Diocesi di Ascoli in collaborazione con la consulta per la famiglia e la consulta dei laici in occasione della XLI edizione della Giornata della Famiglia, intitolata questo anno "È vita, è futuro".



Un convegno che torna dopo una pausa forzata, dovuta al sisma che ha colpito il centro Italia nel 2016, e che si rivolge a tutta la cittadinanza. L'appuntamento è per sabato 2 febbraio a partire dalle 17.30 nella Bottega del Terzo Settore, quando gli intervenuti avranno la possibilità di ascoltare di interloquire con il dr. Gino Soldera, fondatore dell'Associazione Nazionale di Psicologia ed Educazione Prenatale. Psicologo e psicoterapeuta, Soldera da anni sostiene che il nascituro è un essere incredibilmente più avanzato sia mentalmente sia emozionalmente di quanto la scienza abbia sempre pensato. Come hanno dimostrato negli anni discipline come la psicologia e l’educazione prenatale, tutte le esperienze vissute dal bambino, durante la fase prenatale e postnatale, vengono acquisite e diventano parte integrante del suo sviluppo emotivo, psicologico ed intellettuale, e che anche la predisposizione a certe emozioni o comportamenti riferiti alla gioia o alla malinconia, all’aggressività o alla mitezza, alla fiducia in sé o alla insicurezza, dipendono in parte anche dai messaggi ricevuti dal bambino durante la gravidanza.

Su questo relazionerà Gino Soldera nel corso del convegno, che si aprirà con un intermezzo artistico a cura di Roberto Paoletti de "La casa di Asterione", che leggerà una parte del messaggio che la CEI ha scritto proprio per l'edizione 2019 della Giornata della Vita. Quindi, sarà presentata brevemente l'attività del Centro Accoglienza Vita di Ascoli e sarà dato poi spazio all'intervento di Soldera. A seguire il coro di Comunione e Liberazione eseguirà alcuni brani sulla vita, per poi dare spazio al dibattito e alle testimonianze. Le conclusioni saranno affidate al Vescovo di Ascoli S.E. Mons. Giovanni D'Ercole. Sarà offerto, in chiusura, un aperitivo. Moderatore dell'evento sarà Maurizio Piccioni.

Le celebrazioni proseguono il giorno dopo, domenica 3 febbraio, con la tradizionale Marcia della Vita: l'appuntamento per tutti è alle 9.30 presso la Parrocchia di San Giovanni Evangelista, per poi dirigersi verso l’Ospedale “Mazzoni” e alla Casa di Cura “S.Giuseppe” (dove ci sarà l’incontro con il Vescovo e gli ospiti e i volontari della struttura) infine si arriverà presso la Parrocchia dei Ss. Simone e Giuda per partecipare alla S. Messa in programma alle ore 11 durante la quale saranno benedetti tutti i battezzati nel corso del 2018.