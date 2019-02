Pallamano, al Colle Gioioso di Monteprandone raduno delle rappresentative Area 6 (Marche-Abruzzo)

Allenamento a Monteprandone per le due rappresentative di pallamano, maschile e femminile, dell’Area 6 (Marche-Abruzzo). Domenica 17 febbraio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, il palazzetto di via Colle Gioioso ospiterà 32 ragazzi guidati dal mito della pallamano, il teramano Settimio Massotti, coadiuvato dai tecnici Max Bordoni, Nicolas Jose Analla e Cristiano Giambartolomei (portiere dell’HC Monteprandone in serie B).

L’appuntamento di Monteprandone è l’ennesima tappa di avvicinamento al Trofeo delle Aree che si disputerà in estate. Per l’HC convocato il centrale classe 2006, Wasim Khouaja. Ma nel giro della rappresentativa maschile gravitano altri due atleti dei blu, il portiere Alessandro Di Girolamo e il terzino Riccardo Simonetti.

E domenica mattina, a margine dell’allenamento dei maschi, dalle 12, si terrà un’amichevole con la squadra Under 17 dell’HC. La manifestazione, che è stata patrocinata dal Comune di Monteprandone, è pubblica e l’ingresso al Colle Gioioso sarà gratuito.

Di seguito i 16 ragazzi convocati al raduno: Matteo De Angelis (Lions Teramo), Francesco Albanesi (Polisportiva Cingoli), Tommaso De Angelis (Lions Teramo), Nicola Michini (Lions Teramo), Federico De Ruvo (Lions Teramo), Wasim Khouaja (HC Monteprandone), Francesco Celli (HG Torelli Teramo), Matteo Gigli (Polisportiva Cingoli), Simone Giambartolomei (Pallamano Chiaravalle), Lorenzo Rossetti (Polisportiva Cingoli), Lorenzo Campana (HG Torelli Teramo), Flavio Flammini (Lions Teramo), Davide Tentarelli (Lions Teramo), Federico Di Pasquale (Città Sant’Angelo), Edoardo Francelli (Pallamano Camerano), Pietro Francinella (Pallamano Camerano).

Qui, invece, le 16 ragazze precettate dal coordinatore tecnico Massotti: Margherita Danti (Polisportiva Cingoli), Greta De Santi (Lions Teramo), Svetlana Genobile (Ogan Pescara), Arianna Pigliapoco (Chiaravalle), Alice Giambartolomei (Chiaravalle), Esperanza Rivera Ventura (Chiaravalle), Caterina Mariniello (Chiaravalle), Arianna De Angelis (Lions Teramo), Lorena Florentina Lerca (Lions Teramo), Fatou Sila (Lions Teramo), Sara Simonetti (Chiaravalle), Martina Baldassarre (Lions Teramo), Amala Ciammariconi (NHF Teramo), Caterina Baldascini (Camerano), Jiao Jiao Zhang (Chiaravalle) Maria Vittoria Allegrezza (Chiaravalle).





