San Benedetto: borse di studio, proroga per l'incasso alle Poste

Mentre è aperto il bando relativo all’anno scolastico in corso, la Regione Marche rende noto che è stato prorogato al 30 marzo il termine per incassare l’importo delle borse di studio concesse agli studenti delle scuole superiori che ne fecero richiesta per l’anno scolastico 2017/2018.



Il Ministero dell’Istruzione ha infatti comunicato che fino alla fine di marzo sarà possibile incassare alle Poste i bonifici domiciliati esibendo un documento di identità valido e il codice fiscale. Lo studente minorenne invece dovrà essere accompagnato da entrambi i genitori, anch’essi muniti di documento di identità valido e codice fiscale.