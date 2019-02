Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 19 Febbraio

Ascoli Piceno

Sole prevalente nella mattinata e nel pomeriggio; tempo stabile in serata con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +5°C e +14°C.

Marche

Condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutto il territorio al mattino e al pomeriggio; cieli sereni anche nella serata sia lungo il settore costiero che sulle aree interne.

Nazionale

Condizioni di tempo asciutto al Nord Italia sia nelle ore diurne che in quelle serali. Possibili nebbie e nubi basse specie al mattino sulle pianure orientali ma in rapido diradamento prima di una nuova formazione durante la sera su tutta la Pianura Padana. Giornata caratterizzata dal tempo asciutto al Centro, con ampi spazi di sereno soprattutto sul versante Adriatico. Qualche nube in più sul Tirreno fin dal mattino con addensamenti a tratti anche bassi specie sulla Toscana e sull'Umbria.

Tempo all'insegna della generale stabilità sulle regioni meridionali, con ampie schiarite per tutta la giornata alternate a qualche nube sparsa, localmente anche compatta, sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





