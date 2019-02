Unione Sportiva Acli Marche, secondo appuntamento con il corso gratuito di autodifesa per donne

Mercoledì 20 Febbraio, presso la palestra del Liceo Classico in viale De Gasperi, seconda lezione del corso gratuito di autodifesa per donne che andrà avanti ogni mercoledì dalle ore 19,30 alle 20,30 fino al 12 giugno.

Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche e da Coop Alleanza 3.0, col patrocinio della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e dell’assessorato alle pari opportunità del Comune di San Benedetto del Tronto ed alla prima lezione hanno partecipato più di 50 donne provenienti da Marche ed Abruzzo.

“Questa iniziativa – ha detto il presidente nazionale dell’Unione Sportiva Acli Damiano Lembo presente alla conferenza stampa di presentazione del corso – rientra in un progetto nazionale di corsi di autodifesa che teniamo in tutta Italia. Lo sport è un valore utile che vogliamo trasmettere ai cittadini anche attraverso questo corso che è molto importante e che fa seguito ad altri che il nostro attivo comitato regionale ha già organizzato”. (CLICCA QUI PER VIDEO INTERVISTA A LEMBO)

“Fanno bene le amministrazioni pubbliche e private – ha detto il delegato provinciale del Coni Armando De Vincentis presente anch’egli alla conferenza stampa di presentazione del corso – ad appoggiare iniziative come questa dell’Unione Sportiva Acli. Da tecnico del settore dell’atletica dico anche che le donne sono più determinate degli uomini nel raggiungere gli obiettivi che si sono prefissate. Questo corso è davvero molto utile in un periodo di enorme difficoltà, aiuta le corsiste ad incrementare la consapevolezza di se stesse e questo è davvero molto importante”.

L’iscrizione e la partecipazione sono ancora aperte e gratuite, per maggiori informazioni e per le iscrizioni occorre rivolgersi al responsabile del corso Emanuele Conti (3288777737) oppure si possono consultare il sito www.usclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.





