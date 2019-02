Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 21 Febbraio

Ascoli Piceno

Cieli prevalentemente poco nuvolosi nel corso della giornata, ma sempre con tempo stabile; sereno nelle ore serali. . Temperature comprese tra +4°C e +13°C.

Marche

Tempo stabile per l‘intera giornata con cieli generalmente poco nuvolosi nella mattinata su tutto il territorio; ampie schiarite attese nel corso del pomeriggio salvo residue nubi sui settori meridionali, ma senza fenomeni associati. Cieli sereni in serata.

Nazionale

Giornata all'insegna della generale stabilità al Nord ma con nebbie e nubi basse soprattutto al mattino sulla Pianura Padana. Nubi sparse e ampie schiarite al pomeriggio e in serata mentre nella notte potrebbero formarsi nuovamente delle nebbie su coste e pianure. Tempo asciutto sia sul Tirreno che sull'Adriatico al Centro Italia, con ampie schiarite per tutta la giornata alternate a qualche addensamento anche basso soprattutto sulla Toscana nelle prime ore del giorno e poi nella notte. Sole prevalente sulle regioni meridionali salvo qualche addensamento sparso nelle ore diurne ma senza fenomeni. In serata e in nottata cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le zone sempre con tempo generalmente asciutto.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





