Montalto delle Marche, al “Caffè Le Logge” concerto de ''Los Vago - Orquestrina Errante''

Ancora un appuntamento da non perdere nella serata di Venerdì 1° Marzo a Montalto delle Marche al "Caffè Le Logge" situato in Via Roma numero 12.

Dalle ore 21, infatti, spazio all'esibizione de ''Los Vago - Orquestrina Errante" nel contesto del "Con certi vaghi Tour" promosso da "La BuenaVentura". Un compendio di canzonette e pezzi conosciuti e non: Swing Italiano, American Country, Samba do Brazil e Mexican Mariachi. ''Los Vago - Orquestrina Errante" rappresenta un collettivo musicale interscambiabile di fresca formazione che da poco più di due anni si esibisce in molti locali della nostra regione.

Un sincero e slanciato concerto alla ricerca della vaghezza e dello svago, inteso come atto ricreativo e liberatorio a cui ognuno può partecipare sia come spettatore che come parte attiva e musicalmente dialogante con l'Orquestrina che evolve e si trasforma seguendo sensazioni e percorsi di volta in volta differenti.

Composizione de "Los Vago - Orquestrina Errante": Antonio Menghi (voce e chitarra acustica), Marco Frappa (chitarra colorata e cori) e Mattia Buonaventura (percussioni, clarinetto, armoniche e giochi musicali).





