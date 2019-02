San Benedetto, incontro sul tema “L’emergenza educativa nell’era digitale”

Venerdì 22 febbraio, alle ore 21 la Sala Smeraldo dell’Hotel Calabresi di San Benedetto ospiterà l’incontro (a ingresso gratuito) sul tema “L’emergenza educativa nell’era digitale” che sarà condotto dallo psichiatra e sociologo torinese Paolo Crepet. Tutto è nato da un’iniziativa di Anna Merlini e Daniela Veccia della scuola per l’infanzia “Miscia” (Isc Nord), sposata con entusiasmo da Mimmo Minuto della Libreria La Bibliofila e patrocinata dalla Regione Marche, dal Comune di San Benedetto e dalla Fondazione Carisap, con la collaborazione del Comitato di Quartiere di San Filippo Neri, di Conad, di Copy Service e di Mc Donald’s. «Il nostro progetto - ha detto la referente dell’Isc Nord Liliana Marzetti, in nome della dirigente Giuseppina Carosi - vuole formare, sensibilizzare e informare attraverso un dialogo costruttivo per dare ai genitori un supporto per la crescita dei propri figli nell’ottica delle nuove tecnologie.

Questo incontro sarà l’occasione per un arricchimento culturale e per delle riflessioni sulle tematiche dell’era digitale. Lo stesso Crepet ha detto che la si devono educare i figli alla passione, perché nella cultura digitale la passione non c’è». Nel corso dell’incontro sarà presentato il nuovo libro di Crepet dal titolo “Passioni” e così spiega l’evento Mimmo Minuto. «È nato per caso - racconta - grazie a Daniela Veccia. Crepet è già stato qui per presentare i suoi libri: 30 anni fa quando un giovanissimo Sandro Assenti gli spiegò anche come veniva preparato il piatto di spaghetti con le vongole che stava mangiando e dieci anni fa quando venne premiato dal Circolo Riviera delle Palme dell’allora presidente Lupi.



Questo è un libro che ha molta attinenza con il settore didattico e all’incontro seguirà anche un dibattito che toccherà anche il cyberbullismo». Nel suo intervento il consigliere Fabio Urbinati ha ricordato che «la Regione Marche, con la legge 32/2018, ha normato, prima in Italia, gli interventi di prevenzione e repressione del cyberbullismo e della cyberpedofilia. I social sono oggi quello che per la mia era generazione erano carta e penna. Paolo Crepet a San Benedetto è un dono per la città per il quale dobbiamo principalmente ringraziare Mimmo Minuto. Sono sicuro che questo incontro potrà fornire a genitori ed educatori quegli strumenti utili per capire i comportamenti dei ragazzi e fornire input importanti per tutti». L’assessore comunale alla cultura Annalisa Ruggieri ha parlato di «un bel lavoro di squadra e, da quando si è sparsa la voce dell’arrivo di Crepet, il nostro ufficio cultura è tempestato di telefonate.

Questa amministrazione ha fatto da collante tra le varie anime dell’organizzazione e ha fornito un contributo non solo economico a un momento di studio che reputiamo importante sia per le famiglie che per genitori e ragazzi. Mi auguro quindi che accorrano in tanti». Anna Merlini ha ringraziato anche a nome della Fondazione Carisap. «Il contatto con Crepet è stato possibile grazie a Mimmo Minuto e ringrazio anche Daniela Veccia. La Fondazione ha fornito il massimo del contributo possibile a un evento ricco di contenuti educativi importanti».