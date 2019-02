Ascoli Piceno: torna ''Going'', giornate d'orientamento per 2200 studenti

L’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno e l'IIS Mazzocchi - Umberto I, unitamente al Ciof della Regione Marche, al Consorzio Universitario Piceno e alla Camera di Commercio delle Marche, anche quest’anno per la 21° edizione, si impegna nel riproporre l’iniziativa “GOing ”, rivolta agli studenti delle IV e V classi degli Istituti Superiori e a tutti i giovani interessati a conoscere il panorama nazionale delle opportunità universitarie, dell'alta formazione e lavorative. Saranno presenti scuole del territorio delle provincia di Ascoli Piceno, di Fermo e Macerata, ma anche del teramano e della vicina Umbria.



Le giornate di Orientamento e di Formazione allo Studio e al Lavoro si svolgeranno giovedì 21 e venerdì 22 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l'IIS Mazzocchi - Umberto I sito in via delle Torri, 4.

L’inaugurazione dell’evento, che vedrà il taglio del nastro da parte del sindaco Guido Castelli, si terrà alle ore 9:00 presso il medesimo istituto. Sarà la 21esima edizione e (con ulteriori novità e maggiori espositori coinvolti) tutto ciò non può che essere la dimostrazione di come questa iniziativa abbia contributo in maniera importante a stimolare i giovani ad informarsi sul futuro universitario o lavorativo.

Saranno presenti: Università tra le più prestigiose d’Italia, Scuole Superiori di Alta Formazione, Accademie di Belle Arti, aziende pubbliche e private del territorio, agenzie di lavoro interinale e Forze dell’Ordine che illustreranno ai ragazzi tutte le possibilità di studio e lavorative rivolte ai giovani.

GOing rappresenta un vero e proprio primo passo di approccio dei giovani studenti al mondo del lavoro, ma anche un’occasione unica per i genitori che potranno rendersi conto delle realtà universitarie e lavorative del panorama nazionale, indirizzando i figli nella direzione più consona, in base alle loro aspirazioni.