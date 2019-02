Ciip e Asite, siglato contratto ''Risorse Idriche e Ambientali Marche''

Giunge a compimento l’iter burocratico e legale che ha condotto la CIIP spa, gestore del Servizio Idrico Integrato e Asite surl, azienda multiservizi del Comune di Fermo, a ratificare il progetto di collaborazione ed integrazione tra gestori di servizi pubblici locali e a rafforzare lo stretto legame tra Enti locali e cittadini.



Ad apporre le firme sul contratto di rete sottoscritto presso la sede CIIP di Fermo, sono stati il presidente della CIIP spa, Giacinto Alati e il presidente di Asite surl , Alberto Paradisi, alla presenza del Sindaco di Fermo – Paolo Calcinaro - e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Savino Febi.

La costituzione della Rete denominata “Risorse Idriche e Ambientali Marche” e la stipula del Contratto sono da considerarsi, non la tappa conclusiva, bensì il punto di partenza di un percorso volto all’incremento ed efficientamento delle rispettive gestioni, al contenimento dei costi di gestione, alla massimizzazione del benessere sociale.

La CIIP spa e Asite surl, nella loro individualità giuridica, si propongono di promuovere, condurre e coordinare, attività finalizzate alla rappresentanza di interessi comuni e condivisi nei confronti di soggetti istituzionali e associativi di livello regionale e sovraregionale; di generare sinergie anche con istituzioni nazionali ed internazionali, nell’ambito della ricerca e dell’innovazione.

Il programma di rete, prevede la collaborazione sia nei servizi ambientali ed energetici, che nelle attività a carattere amministrativo, la valorizzazione di quel patrimonio di conoscenze e competenze sviluppato negli anni con successo da entrambe le Parti.

Pur restando separate le strutture delle due società, forme di collaborazione possono essere intraprese anche per la realizzazione e la gestione di un biodigestore per la produzione di energia verde, per lo smaltimento dei fanghi di entrambe le Società, come pure dello smaltimento percolato di Asite.

Ecco allora che, l’iniziativa del contratto di rete, si pone come opportunità, per affrontare insieme le sfide quotidiane di un mondo complesso e in divenire. “L’unione fa la forza”: non prevaricazione, ma concreto, solidale impegno per il bene comune ed il progresso del nostro territorio.