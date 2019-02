Eccellenza Marche, Monticelli ko sul campo del San Marco Servigliano. Tripletta dell'ex Galli

La 24esima giornata del campionato di Eccellenza Marche coincide con la ventesima sconfitta stagionale del Monticelli. Allo stadio "Settimi" di Servigliano i giovani ragazzi di mister De Vico vengono sconfitti per 3-0 dalla San Marco Lorese di mister Amadio, che presenta tanti ex biancazzurri nelle proprie file. Uno di questi, l'esperto bomber Giorgio Galli, realizza la tripletta decisiva nel match arbitrato da Alice Gagliardi della sezione di San Benedetto del Tronto. Restano così 6 i punti in classifica del Monticelli in vista del prossimo impegno interno contro la capolista Tolentino.





TABELLINO

SAN MARCO SERVIGLIANO-MONTICELLI 3-0

SAN MARCO SERVIGLIANO-MONTICELLI: Marani, Bruni, Iuvale, Iacoponi, Pompei, Gabaldi, Paglialunga, Galli, Gesuè, Palombizio. A disposizione: Innamorati, Perfetti, Del Moro, Mancini, Simonelli, Tomassetti, Mallus, Iovannisci, Santoni. Allenatore: Amadio

MONTICELLI: F. Capriotti, Desideri, Vespa, Tazi, Fioravanti, Mariotti, A. Bruni, Pompei, Setola, Lazzarini, Nicolai. A disposizione: Pantaloni, Aliffi, Giantomassi, Marini, R. Bruni, M. Capriotti, Rago, R. Bruni. Allenatore: De Vico

Arbitro: Alice Gagliardi di San Benedetto del Tronto

Reti: 38' Galli, 45' Galli, 78' Galli





24° TURNO ECCELLENZA MARCHE: MARINA-ATLETICO ALMA 2-2, TOLENTINO-ATLETICO GALLO 2-0, FABRIANO CERRETO-FORSEMPRONESE 3-1, URBANIA-GROTTAMMARE 0-0, SAN MARCO SERVIGLIANO-MONTICELLI 3-0, BIAGIO NAZZARO-PERGOLESE 0-0, PORTO SANT'ELPIDIO-PORTO D'ASCOLI 1-0, MONTEFANO-PORTORECANATI 2-2, CAMERANO-SASSOFERRATO GENGA 0-3





CLASSIFICA

48 TOLENTINO

47 PORTO SANT'ELPIDIO

46 FABRIANO CERRETO

41 URBANIA

37 MARINA

37 SASSOFERRATO GENGA

34 ATLETICO GALLO

34 PERGOLESE

33 SAN MARCO SERVIGLIANO

32 GROTTAMMARE

31 PORTO D'ASCOLI

31 FORSEMPRONESE

30 MONTEFANO

30 ATLETICO ALMA

25 CAMERANO

23 BIAGIO NAZZARO

18 PORTORECANATI

6 MONTICELLI





PROSSIMO TURNO: ATLETICO ALMA-PORTO SANT'ELPIDIO, FORSEMPRONESE-BIAGIO NAZZARO, PERGOLESE-CAMERANO, GROTTAMMARE-FABRIANO CERRETO, ATLETICO GALLO-MARINA, SASSOFERRATO GENGA-MONTEFANO, PORTORECANATI-SAN MARCO SERVIGLIANO, MONTICELLI-TOLENTINO, PORTO D'ASCOLI-URBANIA





