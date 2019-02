Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 27 Febbraio

Ascoli Piceno

Tempo stabile con cieli poco nuvolosi al mattino; ampi spazi di sereno al pomeriggio e poi anche in serata. Temperature comprese tra +6°C e +13°C.

Marche

Cieli generalmente poco nuvolosi nella mattinata su tutto il territorio, maggiori schiarite nel corso del pomeriggio. In serata i cieli saranno prevalentemente sereni sia lungo le coste che sulle aree interne.

Nazionale

Ennesima giornata di bel tempo e asciutto in tutte le regioni del nord Italia, cieli sereni o poco nuvolosi attesi fin dal primo mattino e fino a nottata. Sulle regioni permangono condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nube in più al mattino in transito su Toscana, Umbria e Lazio ma senza fenomeni di rilievo associati. Bel tempo anche al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata salvo sulla Calabria e sulla Sicilia orientale dove non si esclude la possibilità di locali piogge o acquazzoni tra la mattina e il pomeriggio. In serata cieli sempre tempo stabile.

Temperature in generale aumento specie nei valori minimi.



Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano









