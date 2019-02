Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 28 Febbraio

Ascoli Piceno

Sole prevalente per l’intero corso delle ore diurne; cieli sereni anche in serata. Temperature comprese tra +6°C e +18°C.

Marche

Giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato sia lungo le aree costiere che sui settori interni al mattino e al pomeriggio; cieli prevalentemente sereni in serata salvo innocui addensamenti lungo la costa settentrionale.

Nazionale

Giornata all'insegna del tempo stabile al Nord Italia con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi in transito, addensamenti più compatti sulla Liguria ma sempre con tempo asciutto. Nessuna variazione in serata e nottata. Sulle regioni del Centro tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con sole prevalente, locali addensamenti solo sulla Toscana ma senza fenomeni. Nuvolosità in aumento tra la sera e la notte lungo il Tirreno ma sempre con tempo asciutto. Sole prevalente al Sud sia al mattino che al pomeriggio, salvo innocue nubi sulla Sardegna. Nuvolosità in transito tra la sera e la notte sui settori tirrenici ma sempre con tempo asciutto.

Temperature in calo nei valori minimi, massime in aumento lungo l'Adriatico e in lieve calo altrove.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





