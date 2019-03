Pattinaggio artistico, anche i Diavoli Verde Rosa al primo allenamento collegiale a Martinsicuro

Si è svolto Domenica 17 Febbraio al Palasport di Martinsicuro il primo “allenamento collegiale” di pattinaggio artistico tra società delle Marche e dell’Abruzzo. Evento fortemente voluto dalle società locali Diavoli Verde Rosa (San Benedetto del Tronto), Roller Cento (Centobuchi) e Diavoli Rosso Blu (Grottammare) con l’obiettivo di promuovere il pattinaggio artistico e più in generale lo sport e i principi che ne conseguono; in particolare rispetto, sportività e amicizia.

Perché lo sport non è solo un risultato sportivo bensì molto di più.

Quella di Domenica al Palazzetto dello Sport di Martinsicuro è stata una giornata volta al divertimento, al lavoro (con e senza pattini) e soprattutto allo stare insieme nei momenti liberi, condividendo passioni in comune sia in pista che fuori.

Circa 100 atleti sono stati i partecipanti provenienti da marche e abruzzo, le cui società hanno collaborato e contribuito nella riuscita di questa giornata. Tra queste ricordiamo l’ASD Giulianova Pattinaggio (Giulianova), Roller Club New Era e ASD Blue Roller, entrambe di Francavilla a Mare.

E come se non bastasse, la presenza di turni di preparazione atletica e ginnastica posturale hanno completato un quadro già di per sé avvincente. Risulta inusuale vedere degli eventi di questo tipo dove delle società “rivali” collaborano per un obiettivo più importante, quello della crescita collettiva, ma siamo sicuri che a lungo andare i risultati si vedranno. Quindi alla prossima edizione!





