Ascoli Piceno, dal 4 Marzo al 15 Aprile corso gratuito di autodifesa per donne

Da Lunedì 4 Marzo, fino al 15 Aprile, presso la palestra Yuki Club in Via delle Azalee 5, dalle ore 20 alle 21, si svolgerà un corso gratuito di autodifesa per donne. Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche e da Coop Alleanza 3.0, col sostegno del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, col patrocinio della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e del Comune di Ascoli Piceno.

L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite, per maggiori informazioni e per le iscrizioni occorre rivolgersi al responsabile del corso Emanuele Conti (3288777737).

