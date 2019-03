Eccellenza Marche: Monticelli-Tolentino 1-2, figurone dei giovani biancazzurri contro la capolista

Monticelli e Tolentino si affrontano allo stadio "Comunale" di Monterocco di Ascoli Piceno nel testacoda valevole per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Marche. I giovani biancazzurri di mister De Vico sfidano i cremisi che guidano la classifica a quota 48 punti. Arbitra Ercoli della sezione di Fermo.

TABELLINO

MONTICELLI-TOLENTINO 1-2

MONTICELLI: Cannella, Aliffi, Vespa (70' Iziegbe), A. Bruni, Mariotti, Fioravanti (88' R. Bruni), Pompei, Nicolai (82' Tazi), Gibellieri, Lazzarini (85' Ilari), M. Capriotti. A disposizione: Pantaloni, Giantomassi. Allenatore: De Vico

TOLENTINO: Rossi, Mariani (82' Tartabini), Ruggeri, Strano, Gabrielli, Labriola, Mastromonaco, Capezzani, Terriaca, Minnozzi (85' Boutlata), Cicconetti (60' Merlini). A disposizione: Giorgi, Vagni, Cerolini, Storoni, Didomenicatonio, Raponi. Allenatore: Mosconi

Arbitro: Ercoli di Fermo

Reti: 23' Fioravanti, 47' Mastromonaco, 72' Minnozzi





CRONACA GARA

PRIMO TEMPO

Minuto 0: il Monticelli è alla ricerca di una domenica storica nella più classica delle sfide, ovvero la prima della classe contro l'ultima. Monticelli-Tolentino è soprattutto questo; sotto un solo estivo i biancazzurri di mister De Vico sono alla disperata ricerca di punti per rendere interessante questo finale di stagione, davanti però c'è la macchina da guerra del Tolentino capolista con 48 punti in classifica.

Minuto 2: partenza sprint del Monticelli che, con una ripartenza in contropiede, ha lanciato sulla sinistra Pompei che ha cercato Gibellieri nel cuore dell'area di rigore ospite, la difesa del Tolentino ha sbrogliato la matassa non senza difficoltà.

Minuto 10: gara molto equilibrata con il Tolentino che sta soffrendo la foga agonistica del Monticelli che si è presentata più volte dalle parti di Rossi.

Minuto 17: Tolentino che sta prendendo spazi importanti. Poco fa tiro di Minnozzi che viene deviato in angolo da un difensore ascolano.

Minuto 18: occasione Tolentino, con lancio di Cicconetti per Minnozzi che difende la sfera e calcia in porta, ottima respinta di Cannella.

Minuto 23: goal del Monticelli!!! rete di Fioravanti che sugli sviluppi del primo angolo per il Monticelli ha approfittato del cross perfetto di Nicolai che ha beffato anche l'estremo difensore Rossi. Per il numero 6 è stato un giochetto da ragazzi insaccare in porta con il destro

Minuto 24: occasione da goal per il Tolentino che con Minnozzi ha sfiorato il pareggio dopo che il numero 10 aveva beffato con il sinistro Cannella, ha salvato sulla linea uno dei difensori marchigiani

Minuto 30: gara da manuale fino a questo momento per il Monticelli che sta vincendo grazie al goal di Fioravanti e sembra in grado di creare problemi ogni qualvolta supera la metà campo avversaria. Giallo intanto per Lazzarini dopo un fallo commesso ai danni di Terriaca.

Minuto 43: ammonito Capezzani per un fallo commesso nel tentativo di recuperare la sfera che era stato conquistata dalla difesa del Monticelli.

Minuto 45: finisce un ottimo primo tempo per il Monticelli che sta battendo per 1-0 la capolista Tolentino grazie alla marcatura di Fioravanti che sta regalando una domenica storica ai colori biancazzurri che hanno tenuto bene il campo e hanno lasciato pochissime occasioni da rete alla corazzata ospite.

----------------------------------------------------------------------------------------

SECONDO TEMPO

Minuto 0: si riparte per il secondo tempo fra Monticelli e Tolentino con i padroni di casa avanti per 1-0 grazie alla marcatura di Fioravanti al 23' minuto del primo tempo. Si riparte con gli stessi effettivi che hanno dato vita anche al primo tempo

Minuto 2: goal del Tolentino!! ci pensa Mastromonaco a ristabilire la parità trafiggendo Cannella dopo un errore colossale di Vespa che non è riuscito a sventare il pallone vagante proveniente dalla sinistra.

Minuto 5: occasione da goal per il Monticelli con Gibellieri che assisto in maniera impeccabile, solo davanti a Rossi ,sfiora il secondo palo con un sinistro chirurgico.

Minuto 10: gara scorbutica adesso con gli ospiti padroni del possesso palla che però rischiano sempre quando il Monticelli si apre e riparte in contropiede.

Minuto 15: cambio per gli ospiti, fuori Cicconetti e dentro Merlini.

Minuto 25: iniziano a scarseggiare le occasioni da goal, sta funzionando fino a questo momento la trappola di mister De Vico che sta bloccando l'attacco ospite. Poco fa occasione per Minnozzi che ha provato a saltare anche Cannella dopo aver scambiato con Terriaca, pallone che esce sul fondo. Cambia anche mister De Vico, esce per crampi Vespa e al suo posto entra Iziegbe.

Minuto 27: rete del Tolentino!! ci pensa Minnozzi a portare avanti i suoi ma sono innumerevoli le proteste dei padroni di casa per un fallo non fischiato a metà campo dal quale è partita l'azione che ha lanciato Minnozzi a rete.

Minuto 32: super occasione da goal per il Monticelli che sempre in contropiede sfiora il pareggio con Bruni che prima si fa parare un bellissimo destro da Rossi e poi sulla respinta si vede respingere il tiro sulla linea da parte di un difensore ospite.

Minuto 37: girandola di cambi; il Monticelli richiama Nicolai e inserisce Tazi. Il Tolentino butta nella mischia Tartabini per Mariani.

Minuto 40: richiamato Minnozzi per Boutlata, fuori anche Lazzarini per Ilari.

Minuto 43: mister De Vico cambia ancora, Bruni Riccardo entra al posto di Fioravanti

Minuto 45: concessi 4 minuti di recupero

Minuto 49: triplice fischio del direttore di gara che sancisce la fine del match con la vittoria in rimonta del Tolentino per 2-1 ai danni di un grandissimo Monticelli che ha sfiorato un'impresa storica e che comunque esce a testa altissima dal campo considerando i dubbi sulla validità del goal vittoria degli ospiti di Minnozzi.





25° TURNO ECCELLENZA MARCHE: ATLETICO ALMA-PORTO SANT'ELPIDIO 1-1, FORSEMPRONESE-BIAGIO NAZZARO 3-1, PERGOLESE-CAMERANO 0-0, GROTTAMMARE-FABRIANO CERRETO 0-0, ATLETICO GALLO-MARINA 2-1, SASSOFERRATO GENGA-MONTEFANO 0-0, PORTORECANATI-SAN MARCO SERVIGLIANO 0-0, MONTICELLI-TOLENTINO 1-2, PORTO D'ASCOLI-URBANIA 1-2





CLASSIFICA

51 TOLENTINO

48 PORTO SANT'ELPIDIO

47 FABRIANO CERRETO

44 URBANIA

38 SASSOFERRATO GENGA

37 MARINA

37 ATLETICO GALLO

35 PERGOLESE

34 FORSEMPRONESE

34 SAN MARCO SERVIGLIANO

33 GROTTAMMARE

31 PORTO D'ASCOLI

31 MONTEFANO

31 ATLETICO ALMA

26 CAMERANO

23 BIAGIO NAZZARO

19 PORTORECANATI

6 MONTICELLI





PROSSIMO TURNO: SAN MARCO SERVIGLIANO-ATLETICO ALMA, MONTEFANO-ATLETICO GALLO, PORTO D'ASCOLI-FORSEMPRONESE, PORTO SANT'ELPIDIO-GROTTAMMARE, TOLENTINO-MARINA, CAMERANO-MONTICELLI, URBANIA-PERGOLESE, BIAGIO NAZZARO-PORTORECANATI, FABRIANO CERRETO-SASSOFERRATO GENGA





