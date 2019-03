San Benedetto del Tronto, i Centri per l’Impiego presenti alla ''Fiera del Lavoro''

Un’occasione concreta e immediata per trovare lavoro nel settore turistico balneare è quanto si è avuta, ieri, nel corso della I edizione della “Borsa del lavoro” tenutasi a San Benedetto del Tronto. All’iniziativa, organizzata dall’Ente Bilaterale Turismo in collaborazione con Confcommercio, sindacati (Filcams Cgil – Fisascat Cisl – Uiltics Uil), Regione Marche e Istituto Alberghiero “Buscemi”, ha visto la partecipazione di ben 40 imprese della costa e del capoluogo (hotel, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.) alla ricerca di personale dipendente in vista dei prossimi mesi.

Un ruolo strategico e di supporto all’evento lo hanno svolto i Centri per l’impiego della provincia di Ascoli Piceno che hanno assistito gli interessati fornendo utili informazioni sui servizi promossi dalla Regione Marche nel campo dell’orientamento, della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro. Personale dei CPI ha, inoltre, raccolto nominativi e candidature per altri profili professionali ricordando a tutti gli interessati la possibilità di recarsi (orario dalle ore 9 alle 12,30) negli uffici regionali (martedì al CPI di Via Mare a S. Benedetto e il mercoledì al CPI di via Kennedy ad Ascoli P.) per presentare il curriculum vitae od effettuare altre pratiche amministrative relative al servizio incrocio domanda e offerta.

Al termine della manifestazione è stata espressa soddisfazione da parte dei responsabili dei Centri per l’Impiego della provincia che hanno sottolineato la validità e le finalità di un progetto che ha inteso rafforzare il dialogo fra tutti i soggetti coinvolti (enti istituzionali, imprese, cittadini) in un’ottica di condivisione e crescita.





