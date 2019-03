Ripatransone, arriva ''HorsLits'' con la lettura “Se io fossi tutte le donne”

Giovedì 7 e Venerdì 8 Marzo "HorsLits", il Festival Internazionale nato in Francia e diffusosi in tutta Europa, farà tappa nelle Marche, a Ripatransone. Una edizione dedicata all'universo femminile che vedrà tra le protagoniste Romina Antonelli, in scena con "Se io fossi tutte le donne", lettura semiseria sull'emancipazione femminile e non solo.

Una performance che mescola alto e basso, mitologia classica e cronaca giudiziaria, neorealismo e manga, poesia e musica pop, rivendicazioni sindacali e impegno politico, trionfi sportivi e abissi d'amore.

Ricordi, aneddoti, memorie, testimonianze, liriche e arringe di donne note e meno note che hanno contribuito a fondare una nuova consaoevolezza e identità femminile.

Posti limitati. Evento su prenotazione.

Info > horslits.ripatransone@gmail.com tel 3200611939 o tel 3334849502.

Web: horslits.com Social: facebook.com/horslits.ripatransone/

Artista: facebook.com/rominaantonellitragicomica/





