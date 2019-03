Unione Sportiva Acli, entra nel vivo quinta edizione progetto “Camminata dei Musei”

Sta entrando nel vivo la quinta edizione del progetto “Camminata dei Musei” organizzato dal comitato provinciale dell’Unione Sportiva Acli. Si tratta di una manifestazione consolidata nel tempo che abbina la salute, la cultura e lo sport ed impegno in maniera dunque utile il tempo libero di cittadini di ogni età.

Il progetto “Camminata dei musei” vede il coinvolgimento di Regione Marche, Fondazione nazionale delle comunicazioni, Chiesa valdese fondi 8 per mille e Coop Alleanza 3.0, enti che hanno sostenuto finanziariamente l’iniziativa, oltre al Comune di Ascoli Piceno che ha concesso il patrocinio.

L’iniziativa nelle precedenti 4 edizioni ha toccato tantissimi comuni della nostra provincia ossia Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima, Colli, Monteprandone, Ascoli Piceno, Montedinove e Cossignano coinvolgendo i partecipanti in percorsi che hanno valorizzato varie strutture museali della zona.

Il progetto ha preso il via, per l’annualità 2019, con la camminata del 3 Febbraio che ha avuto come destinazione il Museo della cartiera papale di Ascoli Piceno ed il tema del lavoro nella storia della città di Ascoli Piceno.

Sono stati già fissati i prossimi appuntamenti con l’iniziativa: il 31 Marzo, in occasione della “Settimana della famiglia”, ci sarà la visita al Museo della ceramica ad Ascoli Piceno mentre il 14 Aprile ci sarà la visita al Museo Marcucci sempre ad Ascoli.

Il 5 Maggio, poi, ci sarà la visita al Museo del ricamo a Venarotta organizzato in collaborazione con la locale amministrazione comunale. La partecipazione è gratuita. Informazioni: 3495711408 o www.cooperativemarche.it .









