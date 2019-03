Precedenti Ascoli-Livorno: dalla gemma di Soncin alla vittoria amaranto sotto gli occhi di Casagrande

Ascoli e Livorno si troveranno di fronte in campionato al "Del Duca" per la tredicesima volta nella storia nel match in programma Domenica 10 Marzo alle ore 15 per la 28esima giornata del torneo cadetto 2018/2019. I precedenti parlano di 4 vittorie bianconere, 6 successi amaranto e 2 pareggi. In vantaggio i toscani per quanto riguarda le realizzazioni: 20 gol del Livorno, 15 dell'Ascoli.

La sfida nelle Marche tra bianconeri e amaranto parte da molto lontano. Il primo confronto al "Del Duca" risale a 56 anni fa: era il 18 ottobre 1959, Serie C, girone B, i padroni di casa sconfiggono il Livorno con il risultato di 2-0 (a segno Biagi e Traini). Nelle due stagioni successive l'Ascoli raccoglie un pareggio e una vittoria: 1-1 nel 1960/61, 3-0 nel 1961/62. Poi le strade si separano: entrambe rimangono in terza serie, i marchigiani nel girone C, gli amaranto nel girone B. Le due squadre tornano ad incontrarsi dopo ben 53 anni: stagione 2002/03. L'anno successivo il Livorno conquista una storica promozione in serie A, dopo ben 55 anni: gli amaranto espugnano il Del Duca 1-0 grazie alla rete nel finale di Cristiano Lucarelli. Poi nell'annata 2005/06 le due squadre tornano a sfidarsi nella massima serie. L'ultima vittoria dell'Ascoli nel campionato di serie B 2011/12 per 2-0 con reti di Soncin e Scalise. L'ultimo pareggio risale alla stagione 2005/06: 0-0. Tra marchigiani e toscani c'è anche un precedente nella doppia finale di Supercoppa di Serie C1 nel 2001/02. Gli amaranto, dopo aver perduto all'andata in terra marchigiana per 1-0, nella finale di ritorno sconfiggono l'Ascoli per 2-1. E in virtù del gol realizzato fuori casa dei bianconeri, la Supercoppa prende la strada del Piceno.

L'ultimo precedente assoluto tra le due squadre coincide con la sesta vittoria dei labronici al "Del Duca". Non bastarono quasi 9mila spettatori sugli spalti e la presenza in tribuna della leggenda bianconera Walter Junior Casagrande per evitare al Picchio una pesante sconfitta per 3-1 nella penultima giornata del campionato di Serie B 2015/2016 (la salvezza poi arrivò nel turno successivo pareggiando 0-0 a La Spezia). Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match:

ASCOLI-LIVORNO 1-3 (14 Maggio 2016)



ASCOLI (4-5-1): Lanni 5, Pecorini 5.5, Milanovic 5.5, Mengoni 6 (68' Cinaglia 6.5), Dimarco 6.5, Orsolini 5.5, Bianchi 5, Addae 5.5, Giorgi 4, Jankto 5 (76' Doudou 5.5), Cacia 6 (30' Perez 4). A disposizione: Svedkauskas, Mitrea, Almici, Benedicic, Carpani, Altobelli. Allenatore: Beggi 5

LIVORNO (3-4-3): Ricci 6, Ceccherini 5.5, Lambrughi 6, Gasbarro 6.5, Moscati 6.5, Biagianti 6 (62' Cazzola 6), Luci 6 (81' Palazzi 6), Antonini 5.5 (74' Valoti 6); Aramu 8, Vantaggiato 7, Vajushi 6.5. A disposizione: Pinsoglio, Emerson, Vergara, Schetino, Romboli, Comi. Allenatore: Gelain 6.5

Arbitro: Pairetto di Nichelino 4.5

Reti: 56' Aramu, 73' Cinaglia, 77' rig. Vantaggiato, 92' Aramu

Espulsi: 40' Giorgi, 85' Perez

Per tornare all'ultimo successo casalingo dei bianconeri contro il Livorno bisogna tornare quindi al 28 Aprile 2012. Ecco il tabellino e gli highlights di quel match, con un gol in stile Del Piero da parte del "Cobra" Soncin entrato di diritto nella galleria d'arte dell'ultracentenaria storia del Picchio.

ASCOLI-LIVORNO 2-0 (28 Aprile 2012)



ASCOLI: Guarna, Ciofani, Faisca, Andelkovic, Scalise, Di Donato (79' Giovannini), Parfait, Sbaffo, Pasqualini, Papa Waigo (90' Gerardi), Soncin (71' Tomi). Allenatore: Silva

LIVORNO: Mazzoni, Bernardini, Sini (30' Meola), Lambrughi, Salviato, Barone (71' Bernacci), Belingheri, Filkor, Schiattarella (46' Piccolo), Dionisi, Paulinho. Allenatore: Madonna

Arbitro: Merchiori di Ferrara

Reti: 37' Soncin, 65' Scalise

Espulso: 68' Sbaffo





