Atletico Ascoli out dalla Coppa Italia Promozione, non basta la vittoria interna con l'HR Maceratese

L'Atletico Ascoli si toglie la soddisfazione di battere 2-1 l'HR Maceratese al Picchio Village ma deve dire addio alla finale della Coppa Italia Promozione Marche edizione 2018/2019. La squadra di mister Filippini, infatti, era stata sconfitta per 2-0 nella semifinale d'andata giocata lo scorso 15 Febbraio all'Helvia Recina. Ospiti in vantaggio al 22' con un fendente da fuori area di Mongiello, pari nel finale di prima frazione degli ascolani con Coccia (direttamente da calcio d'angolo). Nella ripresa, al minuto 87, ci pensa il neoentrato Gibbs a siglare la rete del definitivo 2-1 con una zampata sotto misura sugli sviluppi di un corner. Capitan Sosi e compagni possono ora concentrarsi sul prossimo match del girone B del campionato di Promozione in programma nel weekend, sempre al Picchio Village, contro l'Atletico Azzurra Colli.











TABELLINO

ATLETICO ASCOLI-HR MACERATESE 2-1

ATLETICO ASCOLI (4-3-3): Spinelli; Malavolta, Castellana (82' Gibbs), Sosi (60' Fabi Cannella), Petritola; Santoni, Coccia (46' Felicetti), Tedeschi; Tarli, Gassama, E. Mariani (68' M. Mariani). A disposizione: Albertini, Funari, Serafini, Filiaggi, Lupini. Allenatore: Filippini

HR MACERATESE (4-3-3): Tomba; Piccioni (71' Tartabini), Capparucci, Campana, Bigoni; Girotti, Severoni (93' Milanesi), Moriconi (58' Massini); Agostinelli (75' Andreucci), Suwareh (84' Arcolai), Mongiello. A disposizione: Farroni, Stura, Ridolfi, Cervigni. Allenatore: Moriconi

Arbitro: Toro di Catania

Reti: 22' Mongiello, 39' Coccia, 87' Gibbs





