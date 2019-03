Monticelli, gioia per la convocazione di Setola alla Viareggio Cup con il Club Atlantida Junior

Gioia in casa Monticelli per la convocazione per il Torneo di Viareggio di Maykol Setola. L'attaccante classe 2001 parteciperà alla prestigiosa manifestazione giovanile, la più importante a livello nazionale, in prestito con la maglia degli uruguagi del Club Atlantida Junior.



Una convocazione che dà prestigio alla formazione ascolana impegnata del campionato di Eccellenza Marche e al settore giovanile guidato in questa stagione da Remo Orsini. Setola nello scorso campionato si era già messo in mostra nella formazione Allievi Regionali del Monticelli tanto da conquistarsi la partecipazione al Torneo delle Regioni con la maglia delle Marche.



Nella stagione attuale, dopo aver iniziato con la Juniores Regionale (9 presenze e 13 gol), è entrato in pianta stabile nella rosa della prima squadra.



Soddisfazione quindi per il Monticelli e per il proprio settore giovanile che quest'estate ha iniziato un nuovo ciclo con Remo Orsini e Elio Costantini portando, già al primo anno, le formazioni Allievi e Giovanissimi al campionato regionale e lottando per le prime posizioni nel campionato Juniores (salvo poi abbandonare i sogni di gloria visto che la rosa è passata tutta in prima squadra).



Questa convocazione dà lustro al percorso (non sicuramente facile) che la società sta portando avanti con una rosa fatta esclusivamente di giovani locali (il Monticelli è di gran lunga la squadra più giovane di tutte quelle iscritte al campionato di Eccellenza).



La squadra del Club Atlantida Junior è stata inserita nel girone con Genoa, Livorno e Dukla Praga.





