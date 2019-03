Coppa Italia Promozione Marche, highlights Atletico Ascoli-HR Maceratese 2-1

Le immagini salienti della vittoria per 2-1 dell'Atletico Ascoli contro l'HR Maceratese al Picchio Village nella semifinale di ritorno della Coppa Italia Promozione Marche 2018/2019. In virtù della sconfitta per 2-0 nella gara d'andata all'Helvia Recina viene eliminata la squadra picena di mister Stefano Filippini.









© Riproduzione riservata