Maltignano, dopo il terremoto consegnati appartamenti Erap a cinque famiglie

Nel primo pomeriggio di oggi il Comune di Maltignano e l’Erap regionale hanno provveduto alla consegna delle chiavi di 5 appartamenti situati in Via Sacconi numero 43 a Maltignano che saranno destinati a nuclei familiari sgomberati per il sisma del 24 Agosto e 30 Ottobre 2016 ed attualmente collocati in strutture alberghiere o in altre abitazioni alternative.

Un intenso lavoro in sinergia tra pubblico e privato che ha permesso a cinque famiglie di tornare a vivere quotidianamente nel proprio paese. Alla cerimonia ufficiale di consegna delle chiavi, oltre al sindaco di Maltignano Armando Falcioni, presenti anche il governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli ed il vicepresidente della giunta regionale Anna Casini.





