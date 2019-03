Livorno, 23 i convocati di Breda per la trasferta di Ascoli. Tutti a disposizione tranne Mazzoni

Sono 23 i calciatori convocati dall'allenatore del Livorno in vista della gara con l'Ascoli in programma domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio "Del Duca" per la 28esima giornata del campionato di Serie B. La squadra amaranto si è allenata stamane in città con un programma di palestra, corsa e schemi, a seguire la partenza in pullman per le Marche. Non è presente in lista il portiere Luca Mazzoni, sospeso in via cautelare dal TNA per non aver superato un controllo antidoping nel match di Lecce dello scorso 17 Febbraio. Sono tre gli ex bianconeri: il centrocampista Andrea Luci, il difensore Matteo Di Gennaro e l'esterno destro Tomasz Kupisz.

Ecco l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Zima, Crosta, Neri

Difensori: Gasbarro, Gonnelli, Boben, Bogdan, Porcino, Eguelfi, Di Gennaro

Centrocampisti: Agazzi, Valiani, Luci, Rocca, Salzano, Diamanti, Fazzi, Kupisz

Attaccanti: Dumitru, Murilo, Raicevic, Gori, Giannetti.



