Ciclismo, a Ripatransone la gara amatoriale Criterium 508 - Trofeo ''Cavallo di Fuoco''

E' in programma Lunedì 22 Aprile 2019 a Ripatransone la gara ciclistica amatoriale Criterium 508 - Trofeo "Cavallo di Fuoco" organizzata dall'Avis Bikers Colli Ripani in collaborazione con il Comune, l'Avis Comunale di Ripatransone, la Confraternita Madonna di San Giovanni e la Uisp-Sport per Tutti.

La gara, di 44,5 chilometri, partirà ed arriverà in Piazza XX Settembre, con un dislivello positivo di 1170 metri ed un'altitudine massima di 531 metri, toccando anche i comuni di Cossignano, Montalto delle Marche, Montedinove e Rotella.

Il costo di iscrizione alla gara è di 12 euro, per info chiamare Michele Straccia al numero 3473005316 o scrivere una mail a info@avisbikerscolliripani.it.





