Eccellenza Marche, Monticelli sconfitto 3-0 dal Camerano. Ventiduesimo ko per gli ascolani

Il Monticelli deve rinviare nuovamente l'appuntamento con i primi punti del girone di ritorno uscendo sconfitto per 3-0 sul campo del Camerano nella 26esima giornata del campionato di Eccellenza Marche. I giovani ascolani di mister De Vico, allo stadio "Bernacchia" di Osimo Stazione, vengono puniti dalle reti di Papa, Sampaolesi e Donzelli, nel contesto di una gara sempre in pugno dei padroni di casa di mister Montenovo. Per il Monticelli, sempre più fanalino di coda con 6 punti, ora c'è da terminare al meglio questo campionato già a partire dal prossimo match interno contro il Montefano.





TABELLINO

CAMERANO-MONTICELLI 3-0

CAMERANO: Lombardi, Sampaolesi, Musumeci, Fermani, Ortolani, Lapi, Taddei, Sulpizi, Donzelli, Biondi, Papa. A disposizione: Bastianelli, Stocchi, Giulietti, Marchionne, Stella, Alessandroni, Domenichetti, Petrolini, Moretti. Allenatore: Montenovo

MONTICELLI: F. Capriotti, Aliffi, Tazi, A. Bruni, Mariotti, Fioravanti, Pompei, Nicolai, Gibellieri, Giantomassi, F. Capriotti. A disposizione: Pantaloni, Tonno, Mancini, Marini, Ilari, Carienola. Allenatore: De Vico

Arbitro: Ubaldi di Fermo

Reti: Papa, Sampaolesi, Donzelli





26° TURNO ECCELLENZA MARCHE: SAN MARCO SERVIGLIANO-ATLETICO ALMA 1-1 MONTEFANO-ATLETICO GALLO 1-1, PORTO D'ASCOLI-FORSEMPRONESE 1-1, PORTO SANT'ELPIDIO-GROTTAMMARE 3-1, TOLENTINO-MARINA 1-0, CAMERANO-MONTICELLI 3-0, URBANIA-PERGOLESE 1-0, BIAGIO NAZZARO-PORTORECANATI 0-1, FABRIANO CERRETO-SASSOFERRATO GENGA 0-0





CLASSIFICA

54 TOLENTINO

51 PORTO SANT'ELPIDIO

48 FABRIANO CERRETO

47 URBANIA

39 SASSOFERRATO GENGA

38 ATLETICO GALLO

37 MARINA

35 PERGOLESE

35 FORSEMPRONESE

35 SAN MARCO SERVIGLIANO

33 GROTTAMMARE

32 PORTO D'ASCOLI

32 MONTEFANO

32 ATLETICO ALMA

29 CAMERANO

23 BIAGIO NAZZARO

22 PORTORECANATI

6 MONTICELLI





PROSSIMO TURNO: MARINA-PORTO SANT'ELPIDIO, SASSOFERRATO GENGA-BIAGIO NAZZARO, PORTORECANATI-CAMERANO, PERGOLESE-FABRIANO CERRETO, MONTICELLI-MONTEFANO, GROTTAMMARE-PORTO D'ASCOLI, ATLETICO GALLO-SAN MARCO SERVIGLIANO, ATLETICO ALMA-TOLENTINO, FORSEMPRONESE-URBANIA





