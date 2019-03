Precedenti Verona-Ascoli, ultima sfida al ''Bentegodi'' a reti bianche con un super Lanni

Hellas Verona e Ascoli si ritroveranno di fronte per l'undicesima volta in Serie B allo stadio "Bentegodi" nel match in programma Sabato 16 Marzo alle ore 18 per la 29esima giornata del campionato cadetto. I precedenti sono nettamente favorevoli agli scaligeri con 7 vittorie, 2 pareggi ed 1 solo successo del Picchio (1-0 il 14 Dicembre 2003 con gol del centrocampista Antonelli Agomeri).

L'ultimo precedente risale al 13 Marzo 2017, quando i bianconeri guidati da Aglietti ottennero un buon pari a reti bianche contro gli scaligeri di Pecchia grazie anche ad un calcio di rigore parato da Lanni a Romulo. Ecco tabellino, pagelle e highlights di quel match:

VERONA-ASCOLI 0-0 (13 Marzo 2017)



VERONA (4-3-3): Nicolas 6; Ferrari 6.5, Bianchetti 6.5, Caracciolo 6.5, Souprayen 6; F. Zuculini 6 (65' Zaccagni 5.5), Fossati 5.5, Romulo 5; Bessa 6.5, Cappelluzzo 5.5 (64' Ganz 6), Siligardi 6.5 (84' Luppi sv). A disposizione: Coppola, Boldor, Pisano, B. Zuculini, Fares, Troianiello. Allenatore: Pecchia 6

ASCOLI (4-4-2): Lanni 8; Almici 6, Gigliotti 6.5, Mengoni 7, Mignanelli 6; Gatto 5.5 (72' Slivka 6), Bianchi 6, Cassata 6, Felicioli 6; Bentivegna 6 (61' Orsolini 5.5), Cacia 6 (81' Favilli sv). A disposizione: Ragni, Cinaglia, Mogos, Carpani, Lazzari, Perez. Allenatore: Aglietti 6

Arbitro: Piccinini di Forlì 5

Il penultimo precedente tra le due squadre risale all'8 Dicembre 2012, quando i bianconeri di mister Silva vennero sconfitti 3-1 nell'impianto veneto dai gialloblù di Mandorlini che proponevano Bojinov e Cacia come coppia d'attacco. Ecco tabellino e highlights di quel match:

VERONA-ASCOLI 3-1 (8 Dicembre 2012)

HELLAS VERONA (4-4-2): Rafael; Cacciatore, Moras, Ceccarelli, Albertazzi; Gomez, Bacinovic, Hallfredsson, Grossi (62’ Rivas); Cacia (85’ Carrozza), Bojinov (72’ Abbate). A disposizione: Berardi, Huston, Owusu, Calvetti. Allenatore: Mandorlini

ASCOLI (3-4-1-2): Guarna; Ricci, Peccarisi, Faisca; Scalise, Di Donato, Russo (82’ Loviso), Pasqualini; Morosini (46’ Soncin); Zaza, Dramé (62’ Fossati). A disposizione: Maurantonio, Prestia, Conocchioli, Feczesin. Allenatore: Silva

Arbitro: Borriello di Mantova

Marcatori: 1′ Hallfredsson (V), 8′ Gomez (V), 49′ Albertazzi (V), 68′ Zaza (A)





Ecco tutti i precedenti in B tra Verona ed Ascoli al "Bentegodi":

Serie B 2016-2017: Hellas Verona-Ascoli 0-0

Serie B 2012-2013: Hellas Verona-Ascoli 3-1

Serie B 2011-2012: Hellas Verona-Ascoli 2-0

Serie B 2004-2005: Hellas Verona-Ascoli 2-2

Serie B 2003-2004: Hellas Verona-Ascoli 0-1

Serie B 2002-2003: Hellas Verona-Ascoli 1-0

Serie B 1994-1995: Hellas Verona-Ascoli 5-0

Serie B 1993-1994: Hellas Verona-Ascoli 1-0

Serie B 1992-1993: Hellas Verona-Ascoli 1-0

Serie B 1990-1991: Hellas Verona-Ascoli 4-0





