''Un Mare D’Idee'': progetto itinerante con tappe a San Benedetto, Grottammare e Porto San Giorgio

Dopo l’evento di lancio del 1° Febbraio che ha visto la partecipazione entusiasta di scuole, uffici di collocamento, agenzie interinali, associazioni di categoria e operatori della pesca, è ora di entrare nel vivo del progetto che si pone l’obiettivo ambizioso di rilanciare il settore ittico locale attraverso idee e progetti pensati e portati avanti da studenti, aziende del settore ittico e non, inoccupati, commercianti, operatori turistici, chiunque abbia voglia di mettere il proprio talento a disposizione dell’innovazione.

Questi gli appuntamenti che avranno il medesimo programma, ma tre diverse sedi per permettere la massima partecipazione possibile a gli interessati dal progetto.

Il ciclo prenderà il via Venerdì 15 Marzo, con un seminario informativo itinerante, da San Benedetto del T. e a Porto San Giorgio e si concluderà il 16 marzo a Grottammare, e vedrà l’intervento di un importante manager esperto di innovazione e start up e un esponente del settore ittico che illustrerà necessità e progetti già avviati con successo per rilanciare il settore, inoltre sarà presente il Direttore del Flag Marche Sud Sergio Trevisani.

Interverranno:

- Mario Picchio, Relatore con esperienza pluridecennale alla direzione di una grande multinazionale, La Roland Mid Europe, esperto di team building e innovazione

- Danilo di Loreto, Relatore esperto del settore ittico, che presenterà una carrellata di casi di successo nell'innovazione del settore in tutte le sue sfaccettature

L’apertura sarà Venerdì 15 marzo, a San Benedetto del Tronto, presso Istituto alberghiero IPSSEOA "Buscemi", Piazza Monsignor Sciocchetti, 6, dalle ore 10 alle ore 12.30.

Dopo i Saluti della Dirigente IPSSEOA “Buscemi” Prof.ssa Manuela Germani, saranno presenti anche il Comandante della Capitaneria di San Benedetto del Tronto Mauro Colarossi e il presidente del Flag Marche Sud Assessore Filippo Olivieri.

A seguire nel pomeriggio di Venerdì 15 Marzo seconda tappa sarà a Porto San Giorgio, presso la sala comunale “Imperatori” del Comune di Porto San Giorgio, via Oberdan 11, dalle ore 16 alle 18.30. Sarà presente per i saluti iniziali il Sindaco Nicola Loira.

L’evento itinerante si conclude la mattina di Sabato 16 Marzo a Grottammare, presso sala consiliare del Comune di Grottammare, via Marconi 50, dalle ore 10 alle 12.30. Saranno presenti per i saluti iniziali il sindaco Piergallini Enrico e assessore Lorenzo Rossi.

Ricordiamo che con questo progetto il FLAG Marche Sud intende, con il supporto tecnico della società Partner srl di Spinetoli, creare «terreno fertile» per l’innovazione e l’imprenditoria attraverso una modalità nuova per il nostro territorio, fortemente partecipativa e coinvolgente.

Infatti, nell’ambito di una serie di attività informative e formative che verranno avviate Un Mare D’Idee vuole seminare spunti e idee d’innovazione provenienti dalla pesca, ma anche da altri mondi, in un’ottica di contaminazione virtuosa tra settori per dare nuova linfa e rivitalizzazione alla “comunità di pesca” del FLAG Marche Sud.

L’obiettivo è quello di accendere una scintilla tra i partecipanti, che possa essere trasformata – sotto la guida di professionisti esperti – in un’idea imprenditoriale, in un approccio al mondo del lavoro o in un progetto di crescita individuale.

Un "Mare D’Idee" è pensato come una sorta di percorso guidato: si inizia con seminari informativi sulle opportunità derivanti dall’innovazione e dalla diversificazione per poi approfondire alcune tematiche specifiche insieme a docenti, imprenditori e testimonianze di successo, durante workshop dedicati.

Successivamente saranno organizzati una serie di incontri di gruppo, le idee verranno meglio focalizzate ed aggregate per definire veri e propri progetti da realizzare: a questo punto, gli aspiranti imprenditori saranno affiancati per individuare le formule imprenditoriali e le agevolazioni più adatte a livello regionale, nazionale ed europeo.

La partecipazione a “Un Mare D’Idee” è totalmente gratuita: i posti sono tuttavia limitati, pertanto si consiglia di visitare il sito https://www.unmaredidee.eu/ per prenotare la partecipazione e approfondire il progetto.





