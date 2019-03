Unione Sportiva Acli Marche, iniziative a Monsampolo del Tronto ed Ascoli Piceno

Lunedì 18 marzo sono in programma diverse iniziative organizzate dall’U.S. Acli Marche. Alle ore 9, presso la sede della Polisportiva Spazio Stelle in Piazza Bachelet a Stella di Monsampolo, è in programma una nuova lezione del corso di yoga.nL’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” grazie al contributo dell’Asur Marche (ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 1118/2017), col patrocinio dell’amministrazione comunale di Monsampolo, con la collaborazione di Coop Alleanza 3.0 e Teatro delle foglie.nPer ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).

Alle ore 20, presso la palestra Yuki Club di Ascoli Piceno, si svolgerà invece la terza lezione del corso gratuito di autodifesa per donne. Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche e da Coop Alleanza 3.0, col sostegno del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, col patrocinio della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e del Comune di Ascoli Piceno. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni al corso, che sono ancora possibili, occorre rivolgersi al responsabile tecnico Emanuele Conti (3288777737).

Alle ore 21, presso il Centro socio culturale Tofare in via Oristano 1 ad Ascoli, invece, è in programma un nuovo appuntamento con il consueto torneo serale di burraco del lunedì. Per le iscrizioni e per ulteriori informazioni si può contattare la referente del circolo Carla (3389398632).





