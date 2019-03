Eccellenza Marche: Monticelli-Montefano 3-4, i giovani ascolani sfiorano la prima vittoria nel girone di ritorno

Monticelli e Montefano di fronte allo stadio Comunale di Monterocco (intitolato in settimana a Tonino Camaioni) nel match valevole per la 27esima giornata del campionato di Eccellenza Marche, decima del girone di ritorno.

TABELLINO

MONTICELLI-MONTEFANO 3-4

MONTICELLI: Cannella, Aliffi, Pompei, Manca (53' Tazi), Mancini, Fioravanti (58' R. Bruni), Bande, A. Bruni, Caringola (70' Tonno), Nicolai, Capriotti. A disposizione: Pantaloni. Allenatore: De Vico

MONTEFANO: Pedol, Donnari, Mengoni, Maruzzella, Donati (75' Cingolani), Moschetta (50' Pigini), Aquino (18' Palmucci), Gigli, Latini, Carotti, Bonacci (66' Rossini). A disposizione: Rocchi, Cesari, Camilloni, Silvestroni, Ezza. Allenatore: Lattanzi

Arbitro: Clementi di Ancona

Reti: 9' Moschetta, 13' Manca, 32' A. Bruni, 48' Mancini, 54' Latini, 77' Cingolani, 88' rig. Carotti



CRONACA GARA





PRIMO TEMPO





Minuto 0: è iniziato il match sul campo Comunale di Monterocco che da questa settimana è stato intitolato a Tonino Camaioni. Padroni di casa alla ricerca del primo successo nel 2019 ed in casa da trasferta fosforescente. Montefano che cerca punti pesanti utili per ringraziare anche i circa 50 tifosi che li hanno seguiti in questa trasferta.

Minuto 5: da sottolineare anche la presenza fra gli spalti dell'ex mister del Monticelli Nico Stallone che con questa maglia ha scritto pagine storiche per il club ascolano, come la promozione in Serie D e la vittoria in casa della Sambenedettese per 4-5. Intanto match che si trova ancora in fase di studio con i padroni di casa che tentano di aprire degli spazi con un possesso palla per il momento inefficace.

Minuto 9: goal del Montefano!! ospiti in vantaggio con il goal di Moschetta che ha ribadito in rete di testa la spizzata di Latini dopo il cross dalla bandierina di Donati. Difesa ascolana troppo ferma in questa occasione, Montefano in vantaggio.

Minuto 13: goal del Monticelli!! pareggio firmato da Manca abile a raccogliere i frutti di una bellissima azione sulla sinistra di Capriotti e a calciare con un bellissimo destro a giro. Pareggio ascolano

Minuto 18: primo cambio forzato per il Montefano che perde il suo capitano per un fallo subito a metà campo. Mister Lattanzi è costretto così a cambiare Aquino per Palmucci

Minuto 30: gara che è scesa nuovamente di ritmo dopo i due goal segnati nel giro di qualche minuto. Gli ospiti spingono di più rispetto al Monticelli ma è la squadra ascolana quella che per il momento ha tirato di più in porta.

Minuto 32: goal del Monticelli!! ascolani che ribaltano il parziale grazie al bellissimo tiro rasotera dai 20 metri di Bruni che beffa l'incolpevole Pedol. Palla in buca come si suol dire e Monticelli in vantaggio

Minuto 40: Monticelli che ha rischiato di siglare il terzo goal. Prima c'è stata una rete annullata per fuorigioco a Caringola, poi il tiro di Bruni si è stampato sulla traversa. Per il momento i biancazzurri stanno legittimando il vantaggio.

Minuto 45: brivido con il Montefano vicino al pareggio ma Latini non riesce a dare potenza al suo colpo di testa che si spegne in due tempi sulle mani di Cannella.

Minuto 46:finisce qui il primo tempo con un ottimo Monticelli che ha rimontato lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Manca e di Bruni, probabilmente i migliori in campo in questa prima frazione di gioco.

-------------------------------------------------------------

SECONDO TEMPO

Minuto 3: partenza sprint del Monticelli che sigla il 3-1!! rete messa a segno dal capitano Mancini che sugli sviluppi di un angolo ha deviato con il destro il pallone che si è spento alle spalle di Pedol. Terza rete per gli ascolani

Minuto 5: cambia le carte in tavola mister Lattanzi che richiama Moschetta e butta nella mischia Pigini.

Minuto 8: cambia anche mister De Vico che richiama Manca per Tazi.

Minuto 9: goal del Montefano!! rete di Latini che da calcio d'angolo, con la schiena, devia il cross di Carotti. Goal che accorcia le distanze e che riapre il match.

Minuto 10: giallo per Nicolai che ha trattenuto Gigli a metà campo.

Minuto 13: cambia ancora mister De Vico che richiama un ottimo Fioravanti e inserisce nella mischia Bruni Riccardo.

Minuto 20: bellissimo tiro al volo di Gigli, altrettanto bella è stata la risposta però di Cannella che devia in angolo.

Minuto 21: mister Lattanzi richiama Bonacci e fa entrare Rossini.

Minuto 25: ennesimo cambio del match. Fuori Caringola per il Monticelli, dentro Tonno.

Minuto 30: cambia ancora mister Lattanzi, fuori Donati per Cingolani. Match giocato a ritmo molto basso, il Montefano sta tentando l'assalto finale ma il Monticelli si difende con ordine.

Minuto 32: goal del Montefano!! pareggio firmato da Cingolani che di testa ha trafitto Cannella. Troppo statica la difesa del Monticelli che non ha letto bene il cross dalla sinistra.

Minuto 42: rigore per il Montefano, l'arbitro ha visto un tocco di mano nell'area biancazzurra.

Minuto 43: goal del Montefano!! Carotti dagli undici metri non sbaglia e ribalta il parziale. Cannella aveva intuito ma il pallone si è insaccato dentro la sfera.

Minuto 50: Il Montefano ribalta il risultato e batte il Monticelli per 3-4. Un grande Monticelli raccoglie nulla a cospetto di un'ottima prestazione che li ha visti sfiorare addirittura la vittoria.





27° TURNO ECCELLENZA MARCHE: MARINA-PORTO SANT'ELPIDIO 0-4, SASSOFERRATO GENGA-BIAGIO NAZZARO 0-0, PORTORECANATI-CAMERANO 2-2, PERGOLESE-FABRIANO CERRETO 3-1, MONTICELLI-MONTEFANO 3-4, GROTTAMMARE-PORTO D'ASCOLI 1-2, ATLETICO GALLO-SAN MARCO SERVIGLIANO 1-1, ATLETICO ALMA-TOLENTINO 0-4, FORSEMPRONESE-URBANIA 2-2





CLASSIFICA

57 TOLENTINO

54 PORTO SANT'ELPIDIO

48 FABRIANO CERRETO

48 URBANIA

40 SASSOFERRATO GENGA

39 ATLETICO GALLO

38 PERGOLESE

37 MARINA

36 FORSEMPRONESE

36 SAN MARCO SERVIGLIANO

35 MONTEFANO

35 PORTO D'ASCOLI

33 GROTTAMMARE

32 ATLETICO ALMA

30 CAMERANO

24 BIAGIO NAZZARO

23 PORTORECANATI

5 MONTICELLI





PROSSIMO TURNO: CAMERANO-ATLETICO ALMA, BIAGIO NAZZARO-ATLETICO GALLO, PORTO SANT'ELPIDIO-FORSEMPRONESE, MONTEFANO-MARINA, FABRIANO CERRETO-MONTICELLI, GROTTAMMARE-PERGOLESE, URBANIA-PORTORECANATI, PORTO D'ASCOLI-SASSOFERRATO GENGA, SAN MARCO SERVIGLIANO-TOLENTINO





