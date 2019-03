Padova in difficoltà, nuovamente esonerato Bisoli. Squadra affidata a Centurioni

Nuovo cambio della guardia in casa Padova dopo la sconfitta interna per 1-0 contro il Perugia (CLICCA QUI PER HIGHLIGHTS) che ha lasciato i biancoscudati al penultimo posto in classifica con 23 punti dopo 29 giornate del campionato di Serie B. E' stato nuovamente esonerato Pierpaolo Bisoli (che a sua volta era tornato al posto di Claudio Foscarini), guida tecnica affidata fino al termine della stagione al tecnico della Primavera Matteo Centurioni.

Ecco il comunicato ufficiale pubblicato oggi sul sito del club veneto: "Il Calcio Padova informa che nel pomeriggio di oggi la Società ha deciso di sollevare dal suo incarico il responsabile della prima squadra mister Pierpaolo Bisoli e l’allenatore in seconda Danilo Chiodi. A guidare i biancoscudati fino al termine della stagione sportiva corrente sarà mister Matteo Centurioni, mentre l’allenatore in seconda sarà Massimiliano Esposito".





