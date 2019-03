Montalto delle Marche, al “Caffè Le Logge” aperitivo in acustico con Gianluca Lalli

Arriva un altro appuntamento da non perdere nella serata di Domenica 24 Marzo a Montalto delle Marche al "Caffè Le Logge" situato in Via Roma numero 12.

Dalle ore 19:30, infatti, aperitivo in acustico in compagnia del cantautore ascolano Gianluca Lalli, musicista oltre che scrittore e regista di documentari, con all'attivo 3 album e diversi libri e raccolte di poesie. Lo spettacolo propone brani originali dell'artista ed un repertorio composto da canzoni famose dei maggiori cantautori italiani rivisitate in chiave acustica insieme al bassista Arnaldo Rosati.

GIANLUCA LALLI

METROPOLIS LIVE - MUSICA D'AUTORE

Il meglio del cantautorato italiano (Rino Gaetano, De Gregori, De Andrè, Vasco, Guccini, e tanto altro.......) in versione acustica!!

Gianluca Lalli - Voce & Chitarra acustica

Arnaldo Rosati - Basso acustico

x Info e Prenotazione tavoli 3337349346

Inizio concerto ore 19:30 - INGRESSO LIBERO.









© Riproduzione riservata